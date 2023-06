Alina Lozano se desahogó en ‘Día a día’; hizo sorpresiva confesión y habló de su relación real con Jim Velásquez

La relación entre Alina Lozano y Jim Velásquez ha dado mucho de qué hablar durante los últimos meses en las diferentes redes sociales, puesto que el creador de contendidos es 30 años más joven que la reconocida actriz.

Pese a las fuertes críticas que han recibido, la artista colombiana manifestó recientemente en una entrevista que su romance con el influenciador es verdadero. Asimismo, señaló que le gusta ir en contra de ese pensamiento social que existía con respecto a las mujeres mayores y los hombres menores.

Alina Lozano responde a críticas en redes sociales - Foto: Instagram @lozanoalina

“Me parece chévere que piensen que es actuado, porque es tanta la negación que la gente hace de la posibilidad de que una mujer mayor esté con un hombre joven, que prefieren verla sugar mommy. Si prefieren verla como que es una actuación, denle. Igual, no soy su sugar mommy, él trabaja desde que lo conozco. Él ya generaba sus ingresos en redes”, precisó hace poco en Tropicana.

Lozano, de igual manera, estuvo como invitada este viernes en el programa de Día a día, famoso matutino de Caracol Televisión, donde abrió su corazón y habló sobre la relación real que tiene con Jim.

De acuerdo con la actriz, el primer vínculo que tuvo con el joven fue hace siete años, cuando este quería comenzar su carrera de actor. Además, confesó que Velásquez fue el que le propuso que empezaran a subir contenido juntos.

“Hagamos algo más loco, me dijo. En las escenas que hacíamos de pareja nunca nos dimos un beso”, indicó la artista sobre la propuesta del influenciador, pero aseguró que Jim le manifestó meses después que “estaba teniendo sentimientos por ella, por lo cual todo se mezcló”.

Alina Lozano y Jim Velásquez volvieron hablar sobre su relación - Foto: Instagram: Alina Lozano

Jim Velásquez se ha hecho muy popular en las redes - Foto: Instagram: Jim Velásquez

Jim y Alina se besaron en público hace poco - Foto: Instagram: Jim Velásquez

Alina y el creador de contenidos recalcaron en el espacio televisivo que al principio su relación si era estrictamente laboral, enfatizando que la actriz no quería inicialmente estar con una persona más joven que ella.

Cabe recordar que Velásquez rompió el silencio hace unos días en Lo sé todo (Canal Uno) y habló por primera vez sobre su vínculo amoroso con la experimentada actriz en medio de un evento en Bogotá que asistió sin ella.

Aunque se divulgó que habían terminado, el creador de contenidos reiteró en ese momento que seguía con Lozano y confirmó que están más firmes que nunca. Asimismo, reveló que están trabajando juntos en un nuevo proyecto.

“Estoy escapado de Alina. Ella me está esperando en la casa, es que no pudo venir. Claro que está [la relación], está más firme que nunca. De vez en cuando nos damos nuestro espacio- Este es mi primer trabajo en una plataforma digital. Todavía no puedo dar mucha información, pero lo más probable es que esté con Alina. Lo que sería bastante genial”, sentenció en el programa de chismes.

Jim Velásquez es menor que Alina 30 años - Foto: Instagram: Jim Velásquez

Alina Lozano se va a casar con Jim - Foto: Instagram @bravissimocity

Igualmente, el creador de contenido le pidió el fin de semana pasado matrimonio de forma oficial a Alina Lozano en medio de una entrevista con CityTV. La actriz colombiana no pudo evitar llorar de la emoción y aceptó la propuesta. “Es la primera vez que me piden matrimonio. Claro que sí acepto amor”, expresó la artista.