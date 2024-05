Mafe Walker frenó en seco a Karen Sevillano y a La Segura por burlas a su lenguaje ‘galáctico’: “Todo tiene un límite”

Mafe Walker, recién eliminada de ‘La casa de los famosos’ salió con el 4.78 % de votos obtenidos por el público. Con su salida, el team galáctico quedó debilitado, dado que un día antes de su eliminación, el jefe tomó la decisión de expulsarla de la casa tras haberse pasado de tragos y no controlar sus acciones con algunos de sus compañeros.

La mujer, que asegura se comunica con extraterrestres y que puede invocar los códigos galácticos, habló para Infobae Colombia sobre su experiencia en la casa y cómo logró de cierta manera adaptarse a “una nueva dimensión”.

Mafe Walker se convirtió en la más reciente eliminada de La Casa de los a Famosos Colombia. | Foto: Tomada de Instagram @mafewalker

“Yo lo veía en la pantalla y decía: ‘¿pero por qué hay tantas emociones?, ¿será que están sobreactuando, esos juegos?, ¿por qué no lo hacen si se ve tan fácil?’; ya estando allá es como que las emociones algo pasa, pero todos muy sensible, se magnifica y es muy como hacer esa transición, adaptarse a la exposición de las cámaras a tener siempre un micrófono, al principio era rarísimo, porque a veces como que uno no es consciente realmente a adaptarse a esa nueva dimensión, pero bueno, fue una experiencia inolvidable”.

Walker, al inicio del reality causó burla y escepticismos en algunos de sus compañeros por las habilidades que asegura tener, una de ellas fueron Karen Sevillano y La Segura quienes en varias ocasiones se burlaron de Mafe al punto en que les pidieron regular sus comentarios, finalmente terminaron entendiendo el código galáctico de Mafe.

“Cuando entró a las historias de vida, cuando nos muestran esa infancia, ahí digo: ‘Wow, ya te entiendo qué fuerza, también admiración, y es donde también entiendo la diferencia cultural, de dónde venimos, de dónde nacemos, y también hay que respetar eso, entonces hay que también ser muy tolerantes, el tema mío con la información de los extraterrestres, muchos participantes también fueron como: ‘Uy, no, no quiero, yo no quiero participar en esas activaciones’, y yo lo respeté; al final también ya abrieron el corazón, me empezaron a sentir, me decían: ‘uy, tú me transmites calma con esas activaciones’”, dijo Mafe refiriéndose a escepticismo de sus compañeros.

Mafe Walker en La casa de los famosos Colombia | Foto: Foto: Captura de pantalla / X

Sin embargo, Mafe, se pronunció sobre los comentarios que hacían las ‘chismosas de confianza’ como por ejemplo llamarla “Yamatrina”, en donde confesó que varias veces habló con ella para poner freno a sus comentarios.

“Hubo de todo, nos llegamos a conectar en la convivencia, yo conecto con todo lo de las redes sociales y ellas son creadoras de contenido y bueno también me mostraron el límite, yo a veces como que cedo mucho ese límite, pero llega un punto que hasta aquí, no vamos contra nuestros familiares o el talento de cada persona, entonces todo tiene un límite, pero si hubo muy sinergia y también ellas nos mostraron como el límite, no hasta acá y Karen lo entendió y nos abrazamos, me dijo: ‘Si, Mafe lo reconozco’”, señaló a Infobae.

Mafe Walker - Karen Sevillano, La casa de los famosos Colombia | Foto: Foto: Captura de pantalla / X