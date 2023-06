Video | Padres de Jim Velásquez reaccionan al matrimonio de su hijo con Alina Lozano

Alina Lozano y Jim Velásquez siguen dando de que hablar en las diferentes redes sociales, luego de que el creador de contenido le pidió matrimonio de forma oficial a la protagonista de Pedro, el escamoso en medio de una entrevista con Bravíssimo (CityTV). No son pocos los que creen que este vínculo entre los dos artistas es falso y que todo es un montaje para ganar popularidad.

“Yo crecí viéndote, cuando tenía un añito, mi mamá me ponía Pedro, el escamoso y desde ese entonces supe que eras la mujer de mi vida. Ya lo comprobé y por eso quiero que me acompañes por el resto de mis días. Quiero aprovechar este momento para pedirte que te cases conmigo”, manifestó el joven.

Alina y Jim se van a casar - Foto: Instagram @bravissimocity

Pese a las críticas que reciben constantemente, la artista colombiana ha manifestado en más de una oportunidad que el romance que tiene con Jim es verdadero, enfatizando que le gusta ir en contra de ese pensamiento social que existe con respecto a las relaciones entre las mujeres mayores y los hombres menores.

El influenciador y la actriz, de igual manera, estuvieron la semana pasada en Bésame y revelaron algunos detalles de su relación sentimental. Asimismo, el joven expuso cómo reaccionaron sus padres cuando les contó la noticia de que se va a casar con Lozano.

“Una vez le pedí matrimonio a Alina, yo fui a verme con mis papás, me fui una semana. Apenas me vi con ellos, me dijeron que estábamos locos, pero que querían ir a la playa y que hiciéramos una fiesta bien bacana”, precisó.

Alina, por su parte, aprovechó el diálogo con la emisora musical para confesar que ella todavía no conoce personalmente a los progenitores del creador de contenidos. Sin embargo, enfatizó que tiene una buena percepción de ellos.

El joven nunca ha negado su relación con la actriz - Foto: Instagram: Jim Velásquez

Jim Velásquez se ha hecho muy popular en las redes - Foto: Instagram: Jim Velásquez

Adicionalmente, la reconocida actriz aseguró que la idea es poder ir a visitarlos a su pueblo en los próximos días, donde esperan oficializar la pedida de mano y todo lo relacionado con la boda.

“Vamos a ir al pueblo de Jim y voy a hablar directamente con los papás, porque yo todavía no los conozco. Él me dice que son una familia muy bonita y que mis suegros son espectaculares. Tengo muchas ganas de conocerlos”, concluyó Lozano.

Los artistas recalcaron finalmente en el espacio radial que siguen planeando su matrimonio, el cual no se llevará a cabo en Bogotá, sino en Villa de Leyva, municipio ubicado en el departamento de Boyacá.

Cabe mencionar que el joven y la artista también estuvieron recientemente en La Kalle, donde hablaron sobre la propuesta de matrimonio. Asimismo, Alina Lozano afirmó que para ella inicialmente todo era una puesta en escena, debido a que pensaba que era una broma por parte de Jim.

“Yo, a veces, les confieso, que todos los días me levanto mirando a Jim y pienso que me va a decir que es una broma, y yo se lo dije, después del evento del anillo, donde esto llegue a ser una broma, ni en las curvas me vuelve a ver, ni como amigos quedamos”, sentenció la actriz.

Alina Lozano y Jim Velásquez hablaron de su relación en 'La Kalle' - Foto: Pantallazo Caracol TV - Día a día viernes 2 de junio

La reconocida actriz, recordada por su papel de doña Nidia en Pedro, el escamoso (Caracol Televisión), puntualizó que ella es una persona muy seria y que no quiere que Velásquez le salga con ninguna sorpresa.