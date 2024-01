Daniella Álvarez, de luto por dolorosa pérdida de su ‘bebé’; la despidió con duro mensaje: “Tenía tres meses de nacida”

Daniella Álvarez, reconocida ex señorita Colombia, se ubicó como una de las presentadoras colombianas más comentadas de las plataformas digitales y los medios nacionales, a raíz de todo el proceso personal que atravesó años atrás con temas de salud. La barranquillera lidió con todo tipo de sucesos delicados y fuertes, levantándose ante las adversidades y retomando su día a día sin importar los obstáculos que pudieron aparecer en el camino.

De hecho, la colombiana se convirtió en un ejemplo a seguir de muchas personas, ya que vieron en ella un motivante para salir adelante y no dejarse derrumbar por los problemas. Muchos la apoyaron, la aplaudieron y se interesaron en saber qué venía para su futuro profesional y personal.

Recientemente, Daniella Álvarez llamó la atención de los curiosos con un particular post que realizó en uno de sus perfiles oficiales de las plataformas digitales, donde dejó a la vista la tristeza que la invadía por una pérdida que había tenido. La muerte de un ser querido la marcó, llevándola a atravesar un dolor que se demoraría en sanar por el significado que tenía.

Daniella Álvarez, de luto por pérdida de su ‘bebé'

La canina, que consideraba su propia hija, llegó hace 9 años y le transformó la vida, permitiéndole gozar de situaciones y espacios inolvidables. La exreina no dudó en destacar toda la compañía que sintió y el amor que le brindó hasta el final.

“Hace 9 años te vi en el parque, tenías 3 meses de nacida. Eras la última Perrita de la camada que faltaba por entregar y le rogué a la dueña que fueras para mí. Me fui ese día sin ti a la casa y después de muchos intentos logré ser tu mamá. Me acompañaste en muchos momentos y me diste mucho más de lo que yo pude darte. Gracias por tu nobleza, por tu lealtad y tu amor que siempre se quedará conmigo. Te amo Belita, ahora eres mi angelito en el cielo”, escribió en el pie de foto.