“Cometí errores”: Daniela Álvarez rompe el silencio y expone verdad sobre su ruptura con Lenard Vanderaa

Daniela Álvarez se ha convertido en un ejemplo para el país, que se destaca por su resiliencia al afrontar diferentes situaciones de vida muy complejas, sobre todo en su salud, por la amputación de su pierna en el año 2020 debido a una isquemia.

Aunque lo vivido por la modelo fue de conocimiento público, Daniela se ha caracterizado por mantener ciertas cosas de manera privada, como su vida amorosa, sobre todo la razón por la cual terminó su anterior relación con Lenard Vanderaa.

Daniela Álvarez y su exnovio Lenard Vanderaa. | Foto: Tomada de Instagram @lenard.vanderaa

Recientemente en el pódcast de la dermatóloga Carolina Martínez Torrado, Álvarez abrió su corazón a ese momento de su vida y develó la razón por la que ese amor se terminó.

De acuerdo con lo que Daniela mencionó, la razón por la que habló de esto fue porque durante un buen tiempo, Lenard recibió críticas, pues muchos creyeron que la relación se había acabado por un abandono debido a la situación de salud de la presentadora.

Con un nudo en la garganta y las lágrimas a flor de piel, Daniela reveló que el final de su relación no tuvo nada que ver con abandono, es más, confesó que la mayoría de la culpa recae sobre ella.

“Me acordaste de una persona que amé mucho, que quiero, que admiro y con la que yo me equivoqué porque cometí errores por mi vulnerabilidad, por el estado confuso en el que me encontraba [...] Lenard jamás me abandonó”, dijo.

Álvarez recordó y resaltó que su expareja fue la persona más incondicional durante su difícil proceso de aceptación y recuperación.

“Nunca me dio la espalda, fue el ser humano más incondicional conmigo y fui yo quien me equivoqué con él por el momento que estaba pasando”, añadió.

Continuando su relato, Daniela confesó que en cinco meses Lenard se devolvió a España (Mallorca) y tiempo después ella tomó un avión y todo para pedirle perdón, pero afirmó que lo más complejo fue perdonarse a sí misma por lo sucedido y por haber perdido a una persona como él.

“Para mí, tal vez pedir perdón no fue tan difícil como perdonarme a mí misma por lo que me había equivocado y porque había perdido a un ser humano muy bueno, y que no había estado a la altura del amor, del respeto, de la perseverancia, de la paciencia que me tuvo en ese momento tan importante de mi vida [...] Él sabe que lo admiro y lo respetaré por siempre”, concluyó.