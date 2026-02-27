Analdex alerta por bloqueo en importaciones ante retrasos del MinJusticia

La Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) lanzó una alerta por los retrasos operativos en la expedición de vistos buenos por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho, una situación que está afectando de manera directa el flujo normal de las importaciones en Colombia y generando riesgos crecientes para la cadena de suministro nacional.

De acuerdo con el gremio, el problema se presenta en el marco de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) y tiene que ver con la falta de resultados efectivos en la autorización de trámites que son obligatorios para la importación de insumos esenciales.

Aunque el Ministerio ha mantenido abiertos los canales de comunicación, Analdex advierte que, en la práctica, los procesos siguen estancados y sin una solución concreta.

Las mayores afectaciones se concentran en la importación de sustancias químicas, precursores y mezclas controladas por el Consejo Nacional de Estupefacientes como solventes y alcoholes, así como en semillas, granos y derivados de cannabis destinados a usos médicos, científicos e industriales.

Se trata de insumos clave para distintos sectores productivos, cuya ausencia puede frenar procesos industriales y agrícolas.

El gremio señala que la problemática se viene presentando desde diciembre de 2025 y ya completa cerca de tres meses sin una respuesta operativa eficaz. Aunque en enero de 2026 la situación se agravó por la falta de personal, la contratación de nuevos funcionarios en febrero no ha logrado reducir el represamiento.

Actualmente, los tiempos de respuesta superan el mes, muy por encima de cualquier margen razonable de planificación logística.

Este escenario ha generado un impacto directo en los costos de las empresas importadoras. Según Analdex, los retrasos están provocando mayores gastos por bodegajes, demoras en la liberación de contenedores en los puertos y un riesgo creciente de pérdida de mercancías, debido a que los tiempos administrativos exceden los marcos normativos vigentes.

El gremio pide medidas urgentes para evitar mayores disrupciones en el comercio exterior. Foto: Getty Images

A esto se suma una creciente inseguridad jurídica para los importadores, que no cuentan con claridad sobre los plazos reales de sus trámites.

El gremio recordó que el Artículo 171 del Decreto 2106 de 2019 establece que este tipo de solicitudes deben resolverse en un plazo no superior a uno o dos días hábiles, un estándar que hoy no se está cumpliendo.

Por ello, Analdex insiste en que la facilitación del comercio exterior no puede limitarse a respuestas formales, sino que requiere una ejecución ágil y efectiva de los procesos.

En ese contexto, la asociación hizo un llamado urgente al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para que, en su calidad de entidad articuladora de la VUCE, lidere una intervención inmediata.

Entre las propuestas está la conformación de mesas técnicas permanentes con las entidades de control y el sector gremial, orientadas a diseñar y ejecutar un plan de choque que permita normalizar las operaciones de importación y evitar nuevas interrupciones en el comercio exterior del país