Nación

Gobierno anuncia cambios en el Ministerio de Justicia: sale Andrés Idárraga y llega Jorge Iván Cuervo; ¿de quién se trata?

El secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, estuvo encargado de esa cartera por varios meses.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
30 de enero de 2026, 9:20 p. m.
Andrés Idárraga y Jorge Iván Cuervo.
Andrés Idárraga y Jorge Iván Cuervo. Foto: No

Semanas después de que el Ministerio de Justicia estuviera en encargo, el gobierno del presidente Gustavo Petro ha decidido nombrar como jefe de esa cartera al abogado Jorge Iván Cuervo y regresar de lleno a la Secretaría de Transparencia a Andrés Idárraga, uno de los hombres de confianza del mandatario.

Idárraga ha estado desde que inició el gobierno del presidente Petro como secretario de Transparencia y ha denunciado escándalos de corrupción en el sector defensa, en el mismo Ministerio de Justicia y hasta alertó que desde el Ministerio de Defensa se dio la orden para interceptar sus comunicaciones a través de Pegasus.

Durante la presidencia de Gustavo Petro ya han pasado por el Ministerio de Justicia Néstor Osuna, Ángela María Buitrago y Eduardo Montealegre, quien salió del gabinete en medio de una incertidumbre que dejó el exmagistrado César Valencia Copete tras rechazar la llegada a esa jefatura.

Gustavo Petro, durante el acto de firma del comodato del Hospital San Juan de Dios
El gobierno del presidente Petro anunció su cuarto ministro de justicia en propiedad. Foto: Presidencia de la República de Colombia

El ‘no’ de Copete por temas de salud obligó a que el MinJusticia estuviera en manos de Augusto Ocampo, el actual secretario jurídico de Petro, por unos días, pero después ese encargo le llegó al secretario de Transparencia de Presidencia, Andrés Idárraga.

Cúcuta

Medicina Legal confirmó que ya concluyeron las labores de identificación de las 15 víctimas del accidente aéreo del avión Satena

Nación

Gobierno no descarta reactivar las órdenes de captura contra alias Calarcá, cabecilla de las Disidencias de las Farc, en diálogos de paz

Medellín

En una meticulosa operación, cayó en una lujosa finca del oriente antioqueño alias Coya, el panameño que era principal enlace del Clan del Golfo

Nación

¿Lloverá? Ideam entregó el pronóstico del clima en Colombia para este fin de semana del 31 al 1 de febrero: pendientes en Bogotá

Nación

Duro reclamo del Gobierno a la Fiscalía por “impunidad” en la investigación por la fuga de alias Matamba

Nación

Magistrado Vladimir Fernández ordenó pruebas al decreto de impuestos al sector energía, pese a suspensión de la emergencia

Cartagena

Ampliación del aeropuerto de Cartagena: así será la primera fase de esta obra

Nación

Adres sí puede embargar giros directos a las IPS; está es la decisión de la Corte Suprema

Nación

Carlos Ramón González rompe su silencio y cuestiona acusación de la Fiscalía: “Está llena de absurdos y mentiras”

Nación

Defensa de Carlos Ramón González pidió que no se le llame “prófugo de la justicia” a su cliente

El secretario de Transparencia llevaba desde noviembre del año pasado a cargo de esa cartera, pero durante la tarde de este viernes 30 de enero, se conoció que el Gobierno Petro nombró como nuevo ministro de Justicia a Jorge Iván Cuervo.

“No venga con mentiras”, extraditables en La Picota pusieron contra las cuerdas al ministro de Justicia encargado

¿Quién es el nuevo ministro?

Jorge Iván Cuervo tiene varios estudios en teoría de las políticas públicas, instituciones políticas colombianas, nuevos enfoques de política pública, agendamiento y estructuración de problemas jurídicos; también ha trabajado las políticas públicas, justicia y derechos humanos y gobierno e instituciones como temas de investigación.

Su experiencia ha estado en la Procuraduría General de la Nación, en la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, en la Veeduría Distrital y en el Ministerio de Justicia, el cual hoy lidera.

YouTube video lv_WNZwFKKM thumbnail

También ha sido consultor del PNUD, del Banco Interamericado de Desarrollo en temas de justicia e investigador de la Corporación Excelencia en la Justicia y de la firma Econometría en temas de formulación y evaluación de políticas públicas.

Cuervo tendrá apenas siete meses para enfrentar graves problemas estructurales que vive el país en materia de justicia como el hacinamiento en las cárceles, la reincidencia y hasta sacar adelante el marco jurídico de la polémica paz total.

Más de Nación

Ángel Montoya, tulueño de 30 años que murió al tirarse al río Cauca en un reto viral.

Murió Ángel Montoya, joven que se arrojó de un puente sobre el río Cauca para cumplir con un reto viral

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que las labores de identificación se realizaron a partir de estudios técnico-científicos.

Medicina Legal confirmó que ya concluyeron las labores de identificación de las 15 víctimas del accidente aéreo del avión Satena

Gobierno no descarta reactivar las órdenes de captura contra alias Calarcá, cabecilla de las Disidencias de las Farc, en diálogos de paz

Juan Abdiel Chérigo, conocido con el alias de ‘Coya’, narco panameño capturado en Granada, Antioquia.

En una meticulosa operación, cayó en una lujosa finca del oriente antioqueño alias Coya, el panameño que era principal enlace del Clan del Golfo

Debido a la influencia del fenómeno de La Niña, que ha impactado las variables climáticas en el país, la segunda temporada de lluvias, prevista para octubre y noviembre, se podría anticipar.

¿Lloverá? Ideam entregó el pronóstico del clima en Colombia para este fin de semana del 31 al 1 de febrero: pendientes en Bogotá

Investigación por fuga de Matamba de la cárcel La Picota se hace agua.

Duro reclamo del Gobierno a la Fiscalía por “impunidad” en la investigación por la fuga de alias Matamba

No

Gobierno anuncia cambios en el Ministerio de Justicia: sale Andrés Idárraga y llega Jorge Iván Cuervo; ¿de quién se trata?

Según XM, este mismo año el país ya tendría un déficit cercano al 1,6 por ciento en energía firme garantizada frente a la demanda (ENFICC), una brecha que se ampliaría a 3,5 por ciento en 2027, coincidiendo con un posible Fenómeno de El Niño.

Magistrado Vladimir Fernández ordenó pruebas al decreto de impuestos al sector energía, pese a suspensión de la emergencia

Así quedaría la ampliación.

Ampliación del aeropuerto de Cartagena: así será la primera fase de esta obra

Participar en la convocatoria no generará costos para los interesados. Solamente deberán cumplir con los requisitos establecidos en el proceso, ser una organización comunitaria establecida en el sector donde se encuentra el estacionamiento.

Estas son las nuevas tarifas de los parqueaderos en Bogotá: solo falta la firma del alcalde Carlos Fernando Galán para quedar en firme

Noticias Destacadas