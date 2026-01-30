Gobierno anuncia cambios en el Ministerio de Justicia: sale Andrés Idárraga y llega Jorge Iván Cuervo; ¿de quién se trata?

Semanas después de que el Ministerio de Justicia estuviera en encargo, el gobierno del presidente Gustavo Petro ha decidido nombrar como jefe de esa cartera al abogado Jorge Iván Cuervo y regresar de lleno a la Secretaría de Transparencia a Andrés Idárraga, uno de los hombres de confianza del mandatario.

Idárraga ha estado desde que inició el gobierno del presidente Petro como secretario de Transparencia y ha denunciado escándalos de corrupción en el sector defensa, en el mismo Ministerio de Justicia y hasta alertó que desde el Ministerio de Defensa se dio la orden para interceptar sus comunicaciones a través de Pegasus.

Durante la presidencia de Gustavo Petro ya han pasado por el Ministerio de Justicia Néstor Osuna, Ángela María Buitrago y Eduardo Montealegre, quien salió del gabinete en medio de una incertidumbre que dejó el exmagistrado César Valencia Copete tras rechazar la llegada a esa jefatura.

El gobierno del presidente Petro anunció su cuarto ministro de justicia en propiedad. Foto: Presidencia de la República de Colombia

El ‘no’ de Copete por temas de salud obligó a que el MinJusticia estuviera en manos de Augusto Ocampo, el actual secretario jurídico de Petro, por unos días, pero después ese encargo le llegó al secretario de Transparencia de Presidencia, Andrés Idárraga.

El secretario de Transparencia llevaba desde noviembre del año pasado a cargo de esa cartera, pero durante la tarde de este viernes 30 de enero, se conoció que el Gobierno Petro nombró como nuevo ministro de Justicia a Jorge Iván Cuervo.

“No venga con mentiras”, extraditables en La Picota pusieron contra las cuerdas al ministro de Justicia encargado

¿Quién es el nuevo ministro?

Jorge Iván Cuervo tiene varios estudios en teoría de las políticas públicas, instituciones políticas colombianas, nuevos enfoques de política pública, agendamiento y estructuración de problemas jurídicos; también ha trabajado las políticas públicas, justicia y derechos humanos y gobierno e instituciones como temas de investigación.

Su experiencia ha estado en la Procuraduría General de la Nación, en la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, en la Veeduría Distrital y en el Ministerio de Justicia, el cual hoy lidera.

También ha sido consultor del PNUD, del Banco Interamericado de Desarrollo en temas de justicia e investigador de la Corporación Excelencia en la Justicia y de la firma Econometría en temas de formulación y evaluación de políticas públicas.

Cuervo tendrá apenas siete meses para enfrentar graves problemas estructurales que vive el país en materia de justicia como el hacinamiento en las cárceles, la reincidencia y hasta sacar adelante el marco jurídico de la polémica paz total.