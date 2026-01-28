“No venga con mentiras”, extraditables en La Picota pusieron contra las cuerdas al ministro de Justicia encargado

El ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, acompañó los operativos del Inpec en la cárcel La Picota y en el pabellón de extraditables terminó acorralado por los privados de la libertad que en la cara le dijeron no mentirle al mundo.

Idárraga se paró frente a decenas de extraditables para hablar de humanización en las cárceles, de segundas oportunidades y de errores; al darle la palabra a los privados de la libertad, abrió un buzón de sugerencias con duros reclamos al Gobierno del presidente Petro y su apoyo a la dictadura venezolana.

“Con un altísimo respeto se lo digo, pero a mí me parece que usted está mintiendo y aquí todos somos hombres y no me venga con mentiras acá porque lo que usted está hablando es una realidad que no existe, no hay garantías”, dijo el privado de la libertad que aseguró ser un político venezolano.

Los reclamos salieron de privados de la libertad que aseguraron ser perseguidos por la dictadura venezolana y advierten que Colombia los va a extraditar sin siquiera revisar las condiciones en que se encuentran y el riesgo de terminar presos en Venezuela, donde son conocidas las violaciones de derechos humanos.

“No hay agua, no hay comida, no hay medicinas; viven aquí extorsionándonos Interpol son unos malandros. Aquí somos un negocio porque cobran por nosotros; todos los días le voy a decir una cosa con mucha altura… No venga a mí hablarme de derechos y de garantías; están extraditando para Venezuela”, señaló el privado de la libertad.

Asesinan a otro guardia del Inpec, esta vez en Palmira. Investigaciones apuntan a una orden de Pipe Tuluá, quien será extraditado

El ministro Idárraga trató de explicar que Colombia solo cumple compromisos de cooperación judicial y se comprometió a revisar los casos que se expusieron por cuenta de los privados de la libertad, mientras señalaban otras circunstancias de corrupción al interior de las cárceles.

“Voy a pedirle hoy al equipo del Ministerio de Justicia que revise los casos de extraditados, sobre todo por la situación que me comentan, y tenemos que garantizar que en términos legales se proceda y hay autos de la Corte Constitucional sobre la humanización y nosotros creemos que hay inversiones concretas”, dijo el ministro encargado.

Los reclamos al ministro de Justicia ocurrieron mientras en otros pabellones se adelantaban los operativos del Inpec para incautar elementos de prohibida tenencia en las cárceles, como celulares, estupefacientes y armas blancas. Al término de la jornada, el director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, entregó detalles de los operativos.

El ministro de justicia encargado, Andrés Idárraga, acompañó los operativos del Inpec en la cárcel La Picota. Foto: Suministrada (API)

“En esta ocasión incautamos 1.320 celulares, 1.700 SIM Card y un promedio de 520 kg de estupefacientes en modalidades muy similares en las que se utilizan en el mercado negro de las mafias del narcotráfico en las calles, a través de ocultamiento, incluso una caleta en los baños de la picota en el suelo”, dijo el director del Inpec.

El ministro pactó unos compromisos con los privados de la libertad, principalmente con quienes aseguraron tener asilo político en Colombia y que están por ser extraditados a Venezuela por delitos como terrorismo, el mismo que rutinariamente imputaron a los miembros de la oposición en ese país.