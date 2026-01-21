Nación

Decreto de nombramiento de Eduardo Montealegre como ministro de Justicia fue anulado por el Tribunal de Cundinamarca

Esta decisión se dio luego de que se considerara que ese acto habría violado la cuota de género.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

22 de enero de 2026, 3:36 a. m.
Eduardo Montealegre renunció al Ministerio de Justicia en octubre de 2025.
Eduardo Montealegre renunció al Ministerio de Justicia en octubre de 2025. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Hay nuevo revés contra Eduardo Montealegre, quien renunció en el mes de octubre de 2025 al Ministerio de Justicia del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

En las últimas horas, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca anuló el Decreto 0647 del 13 de junio de 2025, donde la Presidencia de la República nombraba a Montealegre Lynett como ministro.

Gobierno pide apartar al magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, de la Corte Constitucional, del estudio de la emergencia económica

Esta decisión se dio luego de que se considerara que ese acto habría violado la cuota de género con infracciones de normas constitucionales y legales.

“El material probatorio obrante en los expedientes acumulados, de acuerdo con los decretos de nombramiento de los ministros, permite concluir que, para la fecha de expedición del decreto demandado, se nombraron 9 mujeres en el empleo de ministro, lo que alcanza un porcentaje del 47,36 %, es decir, por debajo del mínimo del 50 % requerido”, dice la Sala.

Nación

SuperSalud aclara que no maneja la contratación en ESE intervenidas tras denuncias en Maicao que salpican a alta funcionaria

Nación

Contraloría encendió las alarmas por posible peligro fiscal por recorte de recursos en contrato del Canal del Dique

Nación

Víctimas de la masacre en el departamento de Guaviare habrían recibido tiros de gracia: Fiscalía

Bogotá

Así se vivirá el Día Sin Carro y Sin Moto en Bogotá: horarios, rutas y todo lo que debe saber

Nación

Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: ministro de Justicia responde a señalamientos del director de la UNP

Nación

Sandra Ortiz buscará nuevamente su libertad. Este es el nuevo recurso que presentó la exconsejera presidencial para las regiones

Nación

“No requerimos pocillos”: personero del Catatumbo arremetió contra el Ejército por compras con dineros de la crisis humanitaria

Política

Eduardo Montealegre, el asesor clave detrás de la construcción del proyecto de Asamblea Nacional Constituyente

Nación

Estos son los altos directivos de MinJusticia denunciados por una supuesta red de corrupción que vendería certificados

Confidenciales

Eduardo Montealegre dice que red de corrupción de venta de certificados en MinJusticia fue descubierta por su administración

Eduardo Montealegre, ministro de Justicia, radicó el proyecto el 20 de julio de 2025. Tendrá que defenderlo en la Cámara.
Eduardo Montealegre, exministro de Justicia. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

El decreto que nombró a Eduardo Montealegre como integrante del Gobierno nacional “contraviene” lo dispuesto en la Ley de cuotas, la cual estipula la participación obligatoria del 50 % de mujeres en cargos del máximo nivel de decisión en la administración pública.

No se trata de que los nombramientos sean lo más cercano posible al 50 %, sino que este constituye de manera categórica el porcentaje mínimo a suplir”, detalló el Tribunal.

Con la llegada de Montealegre al gabinete ministerial, la participación de las mujeres quedó en el 47.4 % (9 de 19), mientras que la cuota de los hombres quedó en el 52.6 % (10 de 19), por lo que se considera que para cumplir con la cuota de género exigida, se necesitaría que por lo menos 10 de los 19 cargos fueran ocupados por mujeres.

Esto se suma a la demanda interpuesta por un ciudadano identificado como Juan Manuel López Molina en el Consejo de Estado, quien presentó con el recurso un medio de control de nulidad electoral contra Montegro poco después de haberse nombrado como ministro de Justicia.

Más de Nación

Eduardo Montealegre

Decreto de nombramiento de Eduardo Montealegre como ministro de Justicia fue anulado por el Tribunal de Cundinamarca

La polémica está marcada por varios hechos recientes.

SuperSalud aclara que no maneja la contratación en ESE intervenidas tras denuncias en Maicao que salpican a alta funcionaria

El conflicto se centra en la aparente contradicción entre dos decretos emitidos a finales de 2025.

Contraloría encendió las alarmas por posible peligro fiscal por recorte de recursos en contrato del Canal del Dique

Los habitantes de la vereda Itilla, en Calamar, Guaviare, temen seguir en la zona por la posibilidad de que exploten las bombas que quedaron en tierra. SEMANA pudo constatar que en el piso hay tantos cartuchos del combate que se pueden recoger por manotadas.

Víctimas de la masacre en el departamento de Guaviare habrían recibido tiros de gracia: Fiscalía

Usuarios denuncian retrasos y rutas insuficientes del MÍO en el Día sin carro. Fotos: Jorge Orozco/ El País

Así se vivirá el Día Sin Carro y Sin Moto en Bogotá: horarios, rutas y todo lo que debe saber

Augusto Rodríguez y Andrés Idárraga.

Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: ministro de Justicia responde a señalamientos del director de la UNP

Una de las denuncias que investiga la Comisión tiene que ver con la postura que ha asumido la fiscal Camargo frente al escándalo de Sandra Ortiz en la UNGRD.

Sandra Ortiz buscará nuevamente su libertad. Este es el nuevo recurso que presentó la exconsejera presidencial para las regiones

Jorge Bohórquez personero de Ocaña

“No requerimos pocillos”: personero del Catatumbo arremetió contra el Ejército por compras con dineros de la crisis humanitaria

Seis familias, evacuadas de sus viviendas en El Pinal, en el oriente de Medellín.

Seis familias estuvieron a punto de morir por la caída de una casa en el oriente de Medellín: esta es la historia

Sismo temblor sismografo Colombia

Temblor en Colombia sacude el país este miércoles 21 de enero: epicentro y magnitud

Noticias Destacadas