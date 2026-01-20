Política

Fuego amigo dentro del Gobierno Petro: Augusto Rodríguez responsabiliza a Andrés Idárraga por la imputación en su contra

El funcionario está siendo investigado por su responsabilidad en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
20 de enero de 2026, 3:24 p. m.
Augusto Rodríguez mencionó a Andrés Idárraga por estos hechos
Augusto Rodríguez mencionó a Andrés Idárraga por estos hechos Foto: SEMANA

El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, se refirió a la imputación que anunció la Fiscalía General de la Nación en su contra por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, la cual fue reversada pocas horas después.

El funcionario señaló al secretario de Transparencia de la Presidencia y ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, de supuestamente estar detrás de esa decisión, según dijo, porque la esposa del ministro desempeña un alto cargo en el ente acusador. Para Rodríguez, se trataría de un tema con trasfondo político.

Según Rodríguez, Idárraga estaría detrás de esos hechos porque ha salido en los últimos días a varios medios de comunicación a decir que supuestamente estaría siendo víctima de persecución y que sus comunicaciones fueron “chuzadas”. Idárraga habló de Pegasus y hasta responsabilizó al Ministerio de Defensa y la UNP de ser los responsables.

Andrés Idárraga, ministro encargado de Justicia.
Rodríguez señaló a Idárraga de supuestamente estar detrás de la decisión en su contra. Foto: Presidencia.

“Él dice que yo hago parte de la conspiración contra él para chuzarlo, lo cual me toca decirle que no es cierto, es absolutamente falso”, aseguró Rodríguez en entrevista con Blu Radio.

Política

Congresistas, a ganar menos: este es el decreto que redujo millonaria suma de sus salarios

Política

Ministerio del Interior, CNE, Procuraduría y otras entidades se reunieron de cara a las elecciones de 2026

Política

Dura crítica en contra del minSalud por polémica respuesta en vivo a gerente de hospital que lloró: “Indolente e inconsciente”

Política

Deudores alimentarios morosos no podrían ingresar a conciertos y partidos con esta ley que propone Jennifer Pedraza

Política

Jennifer Pedraza destapa presunta compra de título universitario de Juliana Guerrero

Política

Miguel Uribe Londoño volverá a ser candidato presidencial: este será el partido que lo avalará

Política

Defensoría del Pueblo emitió alerta en municipios de Risaralda que estarían en riesgo por el ELN y el Clan del Golfo

Nación

Defensa de Miguel Uribe Turbay muestra su preocupación tras el reverso de imputación de cargos contra Augusto Rodríguez, director de la UNP

Política

El director de la UNP, Augusto Rodríguez, reacciona a imputación por el caso Miguel Uribe: “No sé si hay algún interés”

Nación

La Fiscalía echó para atrás la imputación de cargos contra Augusto Rodríguez, el director de la UNP, por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. ¿Qué pasó?

El director de la UNP afirmó que le ha alertado al presidente Gustavo Petro de actuaciones que ha conocido de Idárraga que le generan dudas. “Conozco cosas del señor Idárraga que me hacen pensar que no está por la línea ética correcta y se lo hago saber al presidente”, dijo.

El ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, confirmó que utilizaron Pegasus para espiarlo: habla del 2025 y dijo que la orden salió del MinDefensa

Asimismo, se quejó porque en todo el proceso la Fiscalía no lo había escuchado para conocer su versión de los hechos.

El director de la UNP considera que habría una relación directa entre las disputas que ha tenido con Idárraga al interior del Gobierno y la decisión de la Fiscalía en su contra. “Lo digo como una posibilidad, estoy haciendo el análisis de por qué me está ocurriendo esta situación”, mencionó Rodríguez.

Por otro lado, negó que haya chuzado a Idárraga como el ministro de Justicia encargado lo ha sugerido.

Augusto Rodríguez, director de la UNP, advirtió del presunto intento de Papá Pitufo de infiltrarla campaña.
Augusto Rodríguez negó estar detrás de las chuzadas en contra de Idárraga. Foto: Juan Carlos Sierra

Rodríguez aclaró que, por ahora, no tiene ningún elemento o prueba concreta que relacione al fiscal del caso con la esposa de Idárraga, pero se mantiene en sus sospechas.

El funcionario denunció que también tiene información de supuestas “presiones” a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y al Inpec por parte del secretario de Transparencia, por lo que pidió que se evalúen esas acciones.

“Yo no puedo denunciar porque no tengo las pruebas plenas, pero tengo los elementos que el presidente y el señor Idárraga conocen, por eso se preocupa”, afirmó Rodríguez.

Más de Política

aumentaron el salario a los congresistas

Congresistas, a ganar menos: este es el decreto que redujo millonaria suma de sus salarios

Reunión Comisión Electoral.

Ministerio del Interior, CNE, Procuraduría y otras entidades se reunieron de cara a las elecciones de 2026

Augusto Rodríguez y Andrés Idárraga.

Fuego amigo dentro del Gobierno Petro: Augusto Rodríguez responsabiliza a Andrés Idárraga por la imputación en su contra

Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

Dura crítica en contra del minSalud por polémica respuesta en vivo a gerente de hospital que lloró: “Indolente e inconsciente”

Representante a la Cámara Jennifer Pedraza.

Deudores alimentarios morosos no podrían ingresar a conciertos y partidos con esta ley que propone Jennifer Pedraza

La representante a la Cámara Jennifer Pedraza denunció que Juliana Guerrero habría comprado su título universitario.

Jennifer Pedraza destapa presunta compra de título universitario de Juliana Guerrero

Miguel Uribe Londoño

Miguel Uribe Londoño volverá a ser candidato presidencial: este será el partido que lo avalará

Iris Marín Ortiz, defensora del Pueblo, brindó un panorama de lo que ocurre en esta zona del país. También habló de los riesgos de violencia que han detectado en Florida y Pradera, Valle del Cauca.

Defensoría del Pueblo emitió alerta en municipios de Risaralda que estarían en riesgo por el ELN y el Clan del Golfo

La comisión séptima de senado debate en el recinto de plenaria la reforma a la salud. En la foto: Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud.

Gobierno se despacha contra el hospital San Juan de Dios de Itagüí luego de que su gerente, entre lágrimas, pidiera ayuda: “Es un nido de corrupción”

Gustavo Petro durante el consejo de ministros del lunes 19 de enero.

Gustavo Petro amenaza con liquidar las EPS intervenidas: “Son un barril sin fondo”

Noticias Destacadas