Fuego amigo dentro del Gobierno Petro: Augusto Rodríguez responsabiliza a Andrés Idárraga por la imputación en su contra

El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, se refirió a la imputación que anunció la Fiscalía General de la Nación en su contra por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, la cual fue reversada pocas horas después.

El funcionario señaló al secretario de Transparencia de la Presidencia y ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, de supuestamente estar detrás de esa decisión, según dijo, porque la esposa del ministro desempeña un alto cargo en el ente acusador. Para Rodríguez, se trataría de un tema con trasfondo político.

Según Rodríguez, Idárraga estaría detrás de esos hechos porque ha salido en los últimos días a varios medios de comunicación a decir que supuestamente estaría siendo víctima de persecución y que sus comunicaciones fueron “chuzadas”. Idárraga habló de Pegasus y hasta responsabilizó al Ministerio de Defensa y la UNP de ser los responsables.

Rodríguez señaló a Idárraga de supuestamente estar detrás de la decisión en su contra. Foto: Presidencia.

“Él dice que yo hago parte de la conspiración contra él para chuzarlo, lo cual me toca decirle que no es cierto, es absolutamente falso”, aseguró Rodríguez en entrevista con Blu Radio.

El director de la UNP afirmó que le ha alertado al presidente Gustavo Petro de actuaciones que ha conocido de Idárraga que le generan dudas. “Conozco cosas del señor Idárraga que me hacen pensar que no está por la línea ética correcta y se lo hago saber al presidente”, dijo.

Asimismo, se quejó porque en todo el proceso la Fiscalía no lo había escuchado para conocer su versión de los hechos.

El director de la UNP considera que habría una relación directa entre las disputas que ha tenido con Idárraga al interior del Gobierno y la decisión de la Fiscalía en su contra. “Lo digo como una posibilidad, estoy haciendo el análisis de por qué me está ocurriendo esta situación”, mencionó Rodríguez.

Por otro lado, negó que haya chuzado a Idárraga como el ministro de Justicia encargado lo ha sugerido.

Augusto Rodríguez negó estar detrás de las chuzadas en contra de Idárraga. Foto: Juan Carlos Sierra

Rodríguez aclaró que, por ahora, no tiene ningún elemento o prueba concreta que relacione al fiscal del caso con la esposa de Idárraga, pero se mantiene en sus sospechas.

El funcionario denunció que también tiene información de supuestas “presiones” a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y al Inpec por parte del secretario de Transparencia, por lo que pidió que se evalúen esas acciones.

“Yo no puedo denunciar porque no tengo las pruebas plenas, pero tengo los elementos que el presidente y el señor Idárraga conocen, por eso se preocupa”, afirmó Rodríguez.