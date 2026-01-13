POLÍTICA

“Gravísimo”: escándalo en gobierno Petro compromete al Ministerio de Defensa y fue denunciado por el minJusticia que habla de Pegasus y espionaje

El hecho ha despertado la solidaridad del ministro del Interior, Armando Benedetti, también víctima de espionaje por Pegasus.

Redacción Semana
13 de enero de 2026, 2:16 p. m.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga. Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: SEMANA.

En la segunda semana de enero de 2026, el gobierno del presidente Gustavo Petro enfrenta su primer escándalo: el secretario de Transparencia de la Presidencia y hoy ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga denunció que es víctima de Pegasus, el software de espionaje que ha sido denunciado en repetidas oportunidades por parte del presidente Gustavo Petro.

Lo alarmante es que los seguimientos de los que habla Idárraga contra él y su familia provienen desde 2025 y la orden, según informó, provino desde el Ministerio de Defensa, un tema que no es de poca monta porque ambas carteras hacen parte del Gobierno nacional. En otras palabras, el alto funcionario denuncia chuzadas por parte de algunos funcionarios del gobierno al que pertenece.

“¿Buscan atacar a sus propios funcionarios?“, preguntó Idárraga en un video donde luce preocupado. Lo suficiente para pedirle a la Contraloría que investigue cómo se están manejando los dineros de contrainteligencia.

La explosiva denuncia de Idárraga generó múltiples reacciones y despertó la solidaridad del equipo cercano a Gustavo Petro.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, fue uno de ellos porque denunció en diciembre de 2025 que también fue víctima de Pegasus, según concluyó una investigación privada que contrató.

“Mi solidaridad con Andrés Idárraga y su familia tras ser objeto de mentes perversas que instalaron Pegasus en su teléfono. ¡Sé de la rabia y la impotencia que produce ser objeto de esa bajeza. Yo solo tengo sospechas de quién me lo tiene aún puesto en mi celular! Qué cobardes y miserables son estas personas”, informó Benedetti, quien no entregó los nombres de quienes considera estarían detrás de los seguimientos.

El congresista del Pacto Histórico, David Racero, consideró “muy grave”, la denuncia de Idárraga.

El representante David Racero enfrentará posible pérdida de investidura.
El representante David Racero. Foto: Foto: Colprensa

“El Ministro de Defensa, del cual surgen cada vez más cuestionamientos, debe responder ante esta posible violación de las comunicaciones del Ministro Idárraga”, escribió Racero.

Por su parte, la representante a la Cámara por la Alianza Verde, Katherine Miranda, dijo: “Gravísimo lo que está denunciando el Ministro Andrés Idárraga sobre chuzadas de este gobierno a su propio ministro. Acusa al Ministerio de Defensa”.

Katherine Miranda representante de la Alianza Verde Bogota febrero 19 del 2025 Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA
Katherine Miranda representante de la Alianza Verde Foto: Guillermo Torres / Semana

Y preguntó: “¿Si eso hacen a sus ‘aliados’ qué pasa entonces con quienes hemos sido detractores?“.

Según Andrés Idárraga, la infiltración en su contra “habría sido ordenada desde el Ministerio de Defensa, utilizando gastos reservados y estructuras de contrainteligencia del Estado (del Ejército) para perseguir a quien adelanta investigaciones por corrupción”.

Informó que radicó una denuncia penal contra persona indeterminada por lo ocurrido. “Espero que en esta oportunidad, la Fiscalía vaya a fondo y esclarezca todos los elementos que llevaron a esta situación de contrainteligencia soportada de manera ilegal en mi contra, en contra de mi privacidad”, manifestó.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, no se ha referido oficialmente al señalamiento que hizo Andrés Idárraga sobre su carta. Y se desconoce si ambos funcionarios dialogaron antes de que el secretario de Transparencia y hoy ministro de Justicia hiciera pública la denuncia.

El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, fue alertado sobre las interferencias de Isabel Cristina Zuleta en las operaciones militares y policiales.
El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, fue alertado sobre las interferencias de Isabel Cristina Zuleta en las operaciones militares y policiales. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

Hasta febrero de 2025, el ministro de Defensa fue Iván Velásquez y, posteriormente, llegó Pedro Sánchez.

