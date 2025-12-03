Una de las grandes sorpresas en materia económica este año ha sido el dólar. En medio de la incertidumbre por los anuncios en materia de aranceles del Gobierno Trump, las decisiones de la Administración Petro frente a los sectores extractivos y la compleja situación fiscal, así como las tensiones globales, muy pocos, por no decir que nadie, hace un año estimaban que el precio de la divisa se estaría ubicando cerca a los 3.800 pesos.

Un análisis del Grupo Cibest, al que pertenece Bancolombia, asegura que el peso colombiano, durante noviembre, se apreció 2,5% mensual.

La moneda estadounidense ha tenido este año un factor clave en su movimiento en Colombia. influenciado por la operación de manejo de deuda del Ministerio de Hacienda, lo que implica que se obtuvieron recursos de financiamiento con bancos y con el mercado de capitales internacionales que se monetizaron en el país, pero –como explica Germán Cristancho, gerente de Investigaciones Económicas de Davivienda Corredores, en 2026 se deberá cancelar la obligación con los bancos internacionales, lo que podría implicar compra de dólares por parte del ministerio.

Para él, esta situación “está exacerbando el desbalance externo del país y está cambiando las perspectivas sobre el rumbo de la tasa de interés del Banco de la República”.

La volatilidad del dólar marcó el comportamiento del mercado cambiario durante noviembre, en medio de ventas y compras de divisas por parte del sector público. | Foto: Adobe Stock

De acuerdo con el análisis de Cibest, la apreciación del peso colombiano en noviembre se dio por varios factores. El primero, en línea con las ventas de dólares por parte del sector público en la primera mitad del mes, por su estrategia de manejo de deuda.

“Desde septiembre, estimamos que el sector público ha monetizado más de 5.000 millones de dólares en el mercado cambiario. Según el Ministerio de Hacienda, este organismo vendió 3.166 millones de dólares en septiembre y 1.067 millones de dólares en octubre”, señala el análisis.

Pero no solo menciona al Gobierno nacional y su estrategia. También pone otros ejemplos, como el de la Alcaldía de Bogotá que adjudicó bonos verdes por 600 millones de dólares en la primera semana de noviembre. Se especula que estos recursos pudieron haberse vendido en el mercado cambiario, dice el análisis.

“En las últimas semanas de noviembre, el sector público realizó compras por cerca de 1.600 millones de dólares para la recompra de bonos en dólares, después de que la emisión de títulos denominados en euros no cubriera la demanda de esos papeles en dólares. En diciembre, el Gobierno podría recibir 1.000 millones de dólares en préstamos internacionales, recursos que podrían ser susceptibles de monetización”, agrega el informe de Cibest.

Las decisiones de la Junta del Banco de la República sobre la tasa de interés siguen siendo determinantes para las expectativas de los inversionistas y el atractivo del carry trade. | Foto: istock

El segundo factor tiene que ver con las estrategias de carry trade. Cabe recordar que este mecanismo es una inversión que consiste en pedir prestado dinero en una divisa con una tasa de interés baja e invertir ese dinero en una divisa con una tasa de interés alta para obtener un beneficio de la diferencia. Con la expectativa de tasas de interés altas por más tiempo por parte del Banco de la República y el debate del mercado entre un recorte adicional o una pausa por parte de la Reserva Federal (Fed) en diciembre, el mercado está a la expectativa.

La tasa de interés del Banco de la República se ubica en 9,25% desde mayo y la junta directiva en votaciones divididas, ha decidido mantenerla en ese nivel.

Sin embargo, la tendencia puede cambiar. “En el último mes, algunos miembros de la Junta han mencionado la posibilidad de aumentar los tipos de interés. Mauricio Villamizar planteó dicha posibilidad, Bibiana Taboada expresó su preocupación por que mantener la tasa en su nivel actual pueda no ser suficiente y Olga Lucía Acosta advirtió un posible desequilibrio en la economía que podría corregirse eventualmente con un aumento de tasas. Por último, Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, reconoció que posibilidad de subir de tasas, dado el balance de riesgos”, explica el informe.

Mientras que la Fed redujo en dos oportunidades (25 puntos básicos en cada ocasión) su tasa de interés debido a los riesgos frente al objetivo de pleno empleo. No obstante, los datos de septiembre enviaron señales mixtas frente al estado del mercado laboral.

“La creación de puestos de trabajo sorprendió al alza tras reportar 119.000 nuevos empleos frente a una expectativa de 53.000. Sin embargo, la tasa de desempleo se aceleró hasta 4,4%. Algunos gobernadores, como Christopher Waller y Jhon Williams, apoyan recortar la tasa en diciembre, mientras otros agentes del mercado se debaten la posibilidad de mantenerla debido a la falta de datos económicos oficiales de empleo (16 diciembre) y crecimiento (23 de diciembre) para el momento de la decisión. La probabilidad descontada por el mercado de un recorte de tasas en diciembre volvió a repuntar y se ubica en 83%”, dice Cibest en su análisis.

El análisis del Grupo Cibest señala que las monetizaciones del Gobierno y el contexto internacional influyeron en la apreciación del peso colombiano este año. | Foto: 123 Rf

Durante noviembre, el precio osciló entre 3.685 y 3.887 pesos, y cerró en 3.755 pesos, 97 pesos por debajo del cierre de octubre. El promedio de la volatilidad intradía fue de 42 pesos, mientras el volumen transado disminuyó a un promedio de 1.155 millones de dólares, debido a varias festividades en Estados Unidos y Colombia.

“Prevemos, dice el informe de Cibest, que el USDCOP se negociará entre 3.700 y 3.830 pesos durante diciembre, ante la postura restrictiva del Banco de la República y la corrección de flujos temporales por las monetizaciones del sector público”, estima el Grupo Cibest.

Según su análisis, persisten riesgos al alza relacionados con el deterioro de las finanzas públicas. “Un presupuesto todavía elevado para el siguiente año añadirá volatilidad al tipo de cambio. Además, el proceso electoral generará incertidumbre en los próximos meses en los activos locales”, dice el informe.