Banco de la República deja quietas las tasas de interés en 9,25%. Gobierno muestra su descontento. Créditos aún no bajarían

La junta del Emisor sigue cautelosa. La inflación se ubicó en 5,1 % en agosto. Esto dijo el ministro de Hacienda, Germán Ávila.

Redacción Economía
30 de septiembre de 2025, 6:30 p. m.
Germán Ávila, ministro de Hacienda, y Leonardo Villar, gerente del Banco de la República
De izquierda a derecha: Germán Ávila, ministro de Hacienda, y Leonardo Villar, gerente del Banco de la República. | Foto: Transmisión Youtube

El equipo que rige la política monetaria en Colombia, liderado por Leonardo Villar, anunció este martes, 30 de septiembre, la decisión de la junta del Banco de la República sobre las tasas de interés.

Por mayoría, aprobaron mantenerlas en 9,25 %. Cuatro directores se impusieron para que se cumplieran los pronósticos que habían hecho los analistas: las tasas quedan quietas.

Según informó Villar, dos codirectores votaron por una reducción de 50 puntos básicos, mientras que hubo un voto por un recorte de 25 puntos.

Según Villar, tuvieron en cuenta varias circunstancias que están en el horizonte. Por ejemplo, mencionó el comportamiento de la inflación en agosto, mes en el cual, la importante variable para la economía se ubicó en 5,1 % mientras que la inflación básica sin alimentos ni regulados tuvo una cifra de 4,8 %.

De esa manera, de acuerdo con lo expresado por Villar, los dos números excedieron los pronósticos del equipo técnico, por lo cual, la mayoría decidió mantener la cautela.

Germán Ávila, ministro de Hacienda, en debate de control político sobre reforma a la salud en comisión séptima de Senado.
Germán Ávila, ministro de Hacienda | Foto: Comisión Séptima / transmisión Youtube

¿Habrá recortes en lo que resta del año?

Los analistas habían hecho cábalas alrededor de lo que pasaría en esta reunión de la junta del Emisor y en las posteriores y, en general, estiman que no habría reducciones en las tasas de interés en el resto del año, sino hasta el próximo.

Ahora, las señales que envía el equipo rector de la política monetaria es que será más lento llegar a la meta del 3 %.

Noticia en desarrollo...

