Descuento para deudores de créditos de Colfuturo que cambien su deuda de dólares a pesos, así funciona

La entidad ofrece un descuento y mejores condiciones a quienes cambien su deuda de dólares a pesos antes del 31 de octubre.

Redacción Economía
8 de octubre de 2025, 6:08 p. m.
Colfuturo busca facilitar el pago de las obligaciones a quienes realizaron estudios de posgrado en el exterior | Foto: Getty Images

Los beneficiarios del Programa Crédito Beca de Colfuturo tienen hasta el 31 de octubre para cambiar su deuda de dólares a pesos y acceder a un descuento de 500 dólares, además de mejorar sus condiciones financieras. La medida busca aprovechar la coyuntura actual del mercado cambiario y reducir el riesgo asociado a la variación del dólar.

Según explicó la fundación, quienes realicen la conversión no solo eliminarán el riesgo cambiario, sino que también podrán acceder a plazos y tasas preferenciales a través de entidades bancarias aliadas o de su propia elección. El proceso puede realizarse mediante el envío de un correo a deudapesos@colfuturo.org, medio por el cual recibirán acompañamiento personalizado hasta completar la transacción.

Los gastos hormiga pueden quebrar a las familias sino se controlan. Foto: 123RF / El País
La revaluación del peso frente al dólar ofrece una oportunidad para que los beneficiarios reduzcan el valor de su deuda. | Foto: El País

La tasa de cambio aplicada será la más baja entre el día en que se inicia el trámite y el cierre de la operación, lo que garantiza a los usuarios aprovechar un momento favorable para reducir su deuda. De acuerdo con cálculos de la entidad, una persona con una obligación de USD 25.000 podría ver una disminución cercana a los 14 millones de pesos frente al valor que tenía meses atrás, producto de la revaluación del peso frente al dólar.

Jerónimo Castro, director de Colfuturo, señaló que la iniciativa busca facilitar a los beneficiarios el pago de sus obligaciones “en un contexto favorable del mercado cambiario” y, al mismo tiempo, fortalecer la sostenibilidad del programa para futuras generaciones.

