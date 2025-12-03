España tomó radical medida que impactará la compra de carros eléctricos; Alemania levanta la mano para pedir auxilio

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció el miércoles la creación de un plan que contará, entre otros, con 466 millones de dólares en ayudas directas para la compra de vehículos eléctricos en 2026, con el objetivo de apoyar la demanda en este sector clave para Madrid.

España también hará una fuerte inversión para garantizar la infraestructura de carga. | Foto: 123RF

Además de estas subvenciones se destinarán 350 millones de dólares euros a la instalación de puntos de recarga en zonas que aún no tengan, según anunció el líder socialista, que expresó su deseo de tener autos “competitivos” en el sector y “suficientemente económicos” para que los españoles puedan acceder a ellos.

La UE desea prohibir la venta de autos nuevos de gasolina o diésel a partir de 2035, pero para ello se enfrenta tanto a la oposición de parte de los fabricantes como a la persistente falta de infraestructuras para que se generalice el uso de los vehículos eléctricos en el bloque.

Estos 466 millones previstos para el próximo año en España estarán gestionados por el gobierno central y no por las comunidades autónomas, con amplias competencias en este país muy descentralizado, según precisó Sánchez durante el discurso en el que presentó el “Plan España Auto 2030”.

Segundo fabricante de autos en Europa después de Alemania y exportador del 90% de su producción, España enfrenta “un reto mayúsculo” ante el objetivo de Bruselas de prohibir los autos térmicos dentro de diez años, indicó Sánchez.

Con estos alivios, España se consolida como el segundo fabricante europeo. | Foto: 123RF

“Nos enfrentamos a un desafío que es transformar la mayor industria de nuestro país, nada más y nada menos”, subrayó. “Si en apenas tres décadas hemos sido capaces de generar la mayoría de la energía eléctrica con fuentes renovables, ¿cómo no vamos a lograr que en el año 2050 prácticamente todos los vehículos que circulen por nuestras carreteras sean eléctricos?, lanzó.

El líder socialista, que afirmó que el país tiene ahora 40.000 puntos públicos de recarga, aseguró igualmente que “España no va a dar ni un paso atrás en su compromiso con esa transición ecológica y con los acuerdos climáticos”.

La evolución del sector automovilístico es objeto de numerosos debates entre políticos, consumidores y fabricantes, que en algunos casos se enfrentan a las lentas ventas de los modelos eléctricos, así como la creciente competencia de China, los aranceles estadounidenses o la caída de los beneficios mundiales.

Alemania pidió levantar la prohibición a los motores térmicos

El jefe del Gobierno alemán, Friedrich Merz, anunció que solicitará por carta oficial a la Unión Europea (UE) que levante la prohibición de vender vehículos nuevos no eléctricos prevista para 2035, con el fin de apoyar a la industria automotriz.

La normativa, medida emblemática del Pacto Verde Europeo, está destinada a combatir el calentamiento global, pero el sector del automóvil considera imposible pasar completamente a lo eléctrico debido al coste de esta transformación y al desafío tecnológico que representa.

Alemania se enfrenta a la creciente competencia de China, que produce vehículos eléctricos mucho más baratos.

Al término de una reunión nocturna de la coalición gubernamental, Merz anunció que enviaría el viernes “una carta a la presidenta de la Comisión Europea”, Ursula von der Leyen, para pedirle “ajustar y corregir la normativa sobre movilidad”.

“Pediré que la Comisión autorice después de 2035 los vehículos eléctricos, pero también los vehículos con propulsión híbrida” recargables, afirmó, antes de solicitar también “la homologación de motores térmicos de muy alta eficiencia” y de los extensores de autonomía.

Según él, se trata de conciliar mejor los objetivos climáticos de reducción de emisiones, “la competitividad de la industria automotriz europea” y la preservación del empleo.

El carro eléctricos sigue siendo motivo de discusión en Europa, donde han optado por impulsar las opciones híbridas. | Foto: 123RF

La Comisión, el brazo ejecutivo de la UE, tiene previsto anunciar el 10 de diciembre medidas para aliviar al sector automotriz y ayudarlo en su transición hacia la descarbonización.