El grupo estadounidense de supermercados Costco presentó una demanda contra los aranceles establecidos por Donald Trump por considerarlos ilegales y solicitó el reembolso de los sobreprecios, según un texto legal al que accedió la AFP este martes.

La demanda, presentada el 28 de noviembre ante el Tribunal de Comercio Internacional (CIT), en Nueva York, no especifica el monto que el grupo espera recuperar en reembolsos por estos impuestos implementados al inicio del mandato de Trump este año.

Costco intensificó su estrategia interna tras los aranceles de emergencia, reforzando su marca propia Kirkland Signature y reduciendo la dependencia de proveedores extranjeros. | Foto: Composición Semana /Getty Images

Varios estados demócratas y pequeñas empresas han presentado demandas ante el mismo tribunal especializado, argumentando que los aranceles indiscriminados son contrarios a la Constitución, ya que el poder de imposición de impuestos recae teóricamente en el Congreso.

El CIT y la Corte de Apelaciones han dado la razón a los demandantes, aunque han mantenido temporalmente las sobretasas mientras el caso se resuelve definitivamente en la Corte Suprema.

Durante una audiencia a principios de noviembre, el máximo tribunal mostró cierto escepticismo sobre la legalidad de buena parte de estos aranceles impuestos por Donald Trump.

Los aranceles denominados sectoriales, que apuntan, por ejemplo, a la industria automotriz, el acero, el aluminio o el cobre, no han sido, sin embargo, objeto de demandas.

Pero Costco teme que, incluso si la Corte Suprema declarara ilegales los aranceles, las sumas ya pagadas al fisco estadounidense no sean reembolsadas, razón por la cual el grupo decidió también llevar el caso a los tribunales, según la demanda.

Varias empresas han presentado querellas similares contra la administración Trump en espera de la decisión de la Corte Suprema, entre ellas filiales estadounidenses de grupos extranjeros como el japonés Toyota.

Pero Costco es, hasta ahora, el grupo estadounidense más grande en demandar al gobierno.

Costco presentó una demanda contra los aranceles de Donald Trump. | Foto: Getty Images

Nuevos acuerdos de Estados Unidos en materia arancelaría

Estados Unidos anunció que eximirá de aranceles a los productos farmacéuticos británicos, a cambio de que el Reino Unido aumente en un 25 % el gasto dedicado a medicamentos estadounidenses.

Este acuerdo otorga a las empresas de Reino Unido un estatus comercial más favorable que el de la Unión Europea (UE) y Suiza, cuyos productos deben ser gravados con un 15 %.

A cambio, el Gobierno británico aceptó aumentar el gasto dedicado a algunos de los medicamentos financiados por su sistema de salud público (el NHS) a petición de Estados Unidos.

El gobierno, además, anunció que “invertirá alrededor de un 25 % más en tratamientos innovadores, seguros y eficaces, lo que supone el primer aumento importante en más de dos décadas”.