Costco anuncia cierres totales en todas sus tiendas de Estados Unidos: los horarios especiales que tomarán por sorpresa a millones

A medida que se acercan las fiestas navideñas, varias tiendas y establecimientos de Estados Unidos han anunciado cierres totales y horarios especiales, para que los clientes puedan programar sus actividades y completar sus compras para las celebraciones.

Una de las cadenas de supermercados más importantes del país, Costco, ya informó las fechas en que todas sus tiendas estarán cerradas a nivel nacional. El cierre más reciente se registró el Día de Acción de Gracias, el pasado 27 de noviembre.

Costco suspenderá operaciones en sus 623 tiendas por 24 horas. | Foto: Getty Images

Así las cosas, el festivo 25 de diciembre, que será un jueves, la compañía también suspenderá sus funciones por 24 horas. Este día, otros supermercados, tiendas mayoristas, bancos e instituciones gubernamentales estarán cerrados para el público.

Sin embargo, en Navidad —o Nochebuena— el 24 de diciembre, las 643 tiendas de Costco en todo Estados Unidos abrirá en un horario especial: para las personas que cuentan con la membresía del supermercado, la apertura ese día será a las 9 de la mañana, y el cierre será a las 5 de la tarde.

Para los estadounidenses que no son miembros de Costco, podrán ingresar a las tiendas en Navidad desde las 10 de la mañana. Uno de los beneficios de la membresía es prioridad en horarios como este caso, así como en días de importantes descuentos.

El supermercado volverá a abrir el 26 de diciembre. | Foto: Getty Images

La actividad comercial se retomará con normalidad el viernes 26 de diciembre, pero el próximo 1 de enero de 2026 también habrá un cierre completo de todas las sedes en el territorio. En la víspera de año nuevo, los compradores podrán asistir a Costco en el mismo horario especial mencionado para Navidad.

Otras minoristas, como Sam’s Club, también cierran sus tiendas en los días festivos. Para esta compañía, los horarios del 24 y el 31 de diciembre van desde las 8:00 a. m. para miembros “plus”, mientras que para quienes no están suscritos, la apertura es desde las 9:00 a. m., hasta las 6 de la tarde.

Otras tiendas y empresas cerrarán en Navidad y Año Nuevo. | Foto: Getty Images

Otras empresas que cerrarán en los días festivos y tendrán modificaciones en vísperas de los eventos navideños son:

Walmart

Objetivo

Costco

Sam’s Club

Aldi

Ikea

Home Depot

Lowe’s

Macy’s

Publix

Meijer

Trader Joe’s

Alimentos integrales