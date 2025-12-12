Suscribirse

Costco anuncia cierres totales en todas sus tiendas de Estados Unidos: los horarios especiales que tomarán por sorpresa a millones

Otras minoristas también suspenderán funciones, por lo que las personas se deben programar con tiempo.

Redacción Mundo
12 de diciembre de 2025, 10:50 p. m.
Costco, una cadena cuya política de ajuste de precios puede devolver la diferencia cuando un producto baja de precio.
Costco estará cerrado en su totalidad estos dos días festivos. | Foto: Getty Images

A medida que se acercan las fiestas navideñas, varias tiendas y establecimientos de Estados Unidos han anunciado cierres totales y horarios especiales, para que los clientes puedan programar sus actividades y completar sus compras para las celebraciones.

Una de las cadenas de supermercados más importantes del país, Costco, ya informó las fechas en que todas sus tiendas estarán cerradas a nivel nacional. El cierre más reciente se registró el Día de Acción de Gracias, el pasado 27 de noviembre.

Costco suspenderá operaciones en sus 623 tiendas por 24 horas
Costco suspenderá operaciones en sus 623 tiendas por 24 horas. | Foto: Getty Images

Así las cosas, el festivo 25 de diciembre, que será un jueves, la compañía también suspenderá sus funciones por 24 horas. Este día, otros supermercados, tiendas mayoristas, bancos e instituciones gubernamentales estarán cerrados para el público.

Sin embargo, en Navidad —o Nochebuena— el 24 de diciembre, las 643 tiendas de Costco en todo Estados Unidos abrirá en un horario especial: para las personas que cuentan con la membresía del supermercado, la apertura ese día será a las 9 de la mañana, y el cierre será a las 5 de la tarde.

Para los estadounidenses que no son miembros de Costco, podrán ingresar a las tiendas en Navidad desde las 10 de la mañana. Uno de los beneficios de la membresía es prioridad en horarios como este caso, así como en días de importantes descuentos.

El supermercado volverá a abrir el 26 de diciembre. | Foto: Getty Images

La actividad comercial se retomará con normalidad el viernes 26 de diciembre, pero el próximo 1 de enero de 2026 también habrá un cierre completo de todas las sedes en el territorio. En la víspera de año nuevo, los compradores podrán asistir a Costco en el mismo horario especial mencionado para Navidad.

Otras minoristas, como Sam’s Club, también cierran sus tiendas en los días festivos. Para esta compañía, los horarios del 24 y el 31 de diciembre van desde las 8:00 a. m. para miembros “plus”, mientras que para quienes no están suscritos, la apertura es desde las 9:00 a. m., hasta las 6 de la tarde.

Getty Images
Otras tiendas y empresas cerrarán en Navidad y Año Nuevo. | Foto: Getty Images

Otras empresas que cerrarán en los días festivos y tendrán modificaciones en vísperas de los eventos navideños son:

  • Walmart
  • Objetivo
  • Costco
  • Sam’s Club
  • Aldi
  • Ikea
  • Home Depot
  • Lowe’s
  • Macy’s
  • Publix
  • Meijer
  • Trader Joe’s
  • Alimentos integrales

Se insta a las personas a consultar los horarios de atención de los lugares a los que necesitará acudir en estos días, para poder coordinar sus actividades sin contratiempos.

Estados UnidosCostco

