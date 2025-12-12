Costco mantiene una política discreta, pero poderosa: si un artículo adquirido por un socio baja de precio dentro de los 30 días posteriores a la compra, la cadena devuelve la diferencia sin trámites engorrosos.

La medida, revelada por usuarios en redes y confirmada por fuentes de la empresa, ha impulsado la confianza y la fidelidad hacia la marca.

Una política silenciosa que se convierte en ventaja competitiva

Costco ha vuelto a captar la atención de los consumidores, no por sus grandes paquetes ni por sus rebajas estacionales, sino por un beneficio silencioso que muchos desconocen: su política de ajuste de precios.

La cadena permite que sus socios recuperen dinero cuando un artículo baja de precio dentro de los 30 días posteriores a la compra, un gesto que ha sorprendido incluso a clientes experimentados y que ha generado comentarios virales en plataformas como Reddit.

Según una publicación detallada por El Comercio Perú, la práctica es real, está vigente y opera de forma sencilla, reforzando la imagen de la empresa como una marca orientada a la satisfacción del consumidor.

A diferencia de otros comercios que compiten con agresivas igualaciones de precios, Costco se centra en sus propias rebajas internas. Si un producto adquirido por un socio desciende de precio dentro del plazo establecido, la compañía devuelve la diferencia sin que el cliente deba iniciar una devolución ni realizar trámites complejos.

Esto solo es posible si se trata de artículos elegibles y si la compra está registrada.

El ajuste puede solicitarse en cualquier tienda, y en la mayoría de los casos basta con que la compra figure en el sistema.

La política no iguala precios con competidores ni aplica entre tienda física y plataforma online, y tampoco procede si el artículo deja de estar disponible.

Expertos consultados por medios especializados coinciden en que esta práctica consolida la sensación de transparencia y justicia, dos atributos especialmente valorados en un mercado donde los precios fluctúan constantemente.

Costco, una cadena cuya política de ajuste de precios puede devolver la diferencia cuando un producto baja de precio. | Foto: Getty Images

Consumidores sorprendidos por reembolsos inesperados que se viralizan

El caso que disparó la conversación ocurrió poco antes del Black Friday, cuando un comprador relató en Reddit que recibió dos ajustes sucesivos por un televisor de 65 pulgadas que había adquirido semanas antes.

En total, Costco le devolvió 150 dólares en tarjetas de tienda después de detectar nuevas reducciones de precio.

El testimonio se propagó rápidamente, dando pie a que cientos de usuarios confirmaran experiencias similares.

Sitios como The Sun y House Digest han documentado otros episodios donde los clientes reciben reembolsos inesperados por electrodomésticos, electrónicos o artículos de temporada.

Para analistas de consumo, estos ejemplos ilustran cómo la política, aunque no está diseñada como herramienta de marketing, termina funcionando como un incentivo emocional que refuerza la lealtad del cliente.

En un entorno comercial marcado por la competencia feroz y la volatilidad de precios, Costco ha encontrado una forma simple pero efectiva de diferenciarse: devolver dinero cuando considera que es lo justo.

La política de ajuste de precios está disponible en todas las tiendas físicas de Costco en Estados Unidos, pero solo opera dentro del ecosistema de Costco, con reglas claras sobre dónde y cómo se puede solicitar y con la condición de que la reducción de precio ocurra dentro del plazo establecido.

Este beneficio, más que una estrategia publicitaria, se ha convertido en un símbolo de confianza entre sus socios.