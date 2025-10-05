Aldi, la cadena de supermercados de origen alemán, anunció que renovará la presentación de todos sus productos de marca privada en más de 800 tiendas en Estados Unidos.

A partir de ahora, cada artículo llevará el nombre de la compañía o la etiqueta ALDI Original.

Con esta estrategia se busca reforzar su identidad y garantizar a los clientes que están comprando productos exclusivos de la firma.

Una nueva experiencia para sus clientes

Atty McGrath, director ejecutivo de Aldi, dijo en un comunicado de prensa a finales del mes pasado que este cambio modernizará la experiencia de compra.

“La nueva apariencia de nuestros productos es el siguiente paso en nuestro viaje para modernizar nuestra experiencia de compra más simple y rápida”.

Según han informado las directivas, este cambio se hará en toda la línea de sus productos, sin embargo, se irá implementando de forma paulatina.

Con esto, Aldi logrará diferenciarse de sus competidores y consolidar la fidelidad de los clientes que ya confían en sus precios bajos y en la calidad de las marcas existentes.

Un empaque actualizado

A medida que se vaya haciendo esta implementación, los consumidores comenzarán a sentir el cambio.

“Después de casi 50 años marcando la pauta en marcas blancas, nuestro empaque actualizado dará a los compradores una razón más para elegir nuestros productos primero”, afirma Atty McGrath.

Para los productos de marca blanca más conocidos, la empresa solo agregará el respaldo de marca, en vez de cambiar completamente el nombre del producto.

Pero otros productos sí tendrán un cambio de marca, ya que algunos de ellos adoptarán apodos dados por los compradores, un gesto que tiene la firma para demostrar lo importante que son sus clientes.

Para finales de 2025,Aldi espera haber abierto 225 nuevas sucursales.

Este es el año en el que más tiendas se han abierto en el país y se espera continuar con esta política hasta final del mismo.

El cambio en la imagen de algunos de los productos sorprenderá a los clientes de Aldi | Foto: Getty Images

Modificaciones en sus tiendas

Aldo avanza con su plan de expansión en Estados Unidos tras el acuerdo alcanzado con la empresa matriz de Winn-Dixie y Harveys Supermarkets, que contempla la conversión de 220 tiendas para el año 2027.

Ya en el 2024 había hecho un trato similar para adquirir 400 establecimientos de Southeastern Grocers.

Actualmente, Aldi está transformando la tienda virtual de Southeastern Grocers, en Florida, cuya apertura se prevé para los próximos meses.

Sin embargo, Aldi anunció recientemente que vendería 170 de las 400 tiendas a Southeastern Grocers.

Griceres operará varias de las tiendas reservadas, mientras Aldi va reformando cada una de ellas.

Con estos movimientos estratégicos, Aldi reafirma su apuesta por expandir su presencia en Estados Unidos, pero también muestra cautela al ajustar el número de tiendas bajo su control.