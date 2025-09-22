Administración Trump prohíbe a los diplomáticos de este país comprar en Costco, ¿una medida sin precedentes?

La administración Trump ha sorprendido con una nueva medida que le impide a un grupo de diplomáticos poder entrar a Costco sin contar con una previa autorización gubernamental.

El único país al cual se le aplicará esta norma es Irán, cuyos ciudadanos pertenecientes al cuerpo diplomático, ya no podrán comprar grandes cantidades de productos que no son disponibles en su país a, precios bajos, para enviarlos a sus casas.

¿Por qué Estados Unidos tomó esta medida?

Las restricciones hacen parte de la ofensiva de la actual administración contra las visas, lo que deja claro que bajo esta, no se escapa, ni siquiera, quienes son líderes diplomáticos que quieren servir como representantes en las naciones unidas.

La Oficina de Misiones Extranjeras determinó que las membresías diplomáticas en clubes mayoristas son un “beneficio” que requiere la aprobación especial del gobierno de los Estados Unidos.

También es necesario que obtengan un permiso del Departamento de Estado, en caso de que quieran comprar artículos de lujo, como joyas, que estén valorados en más de mil dólares y vehículos valorados en más de sesenta mil dólares.

Loa artículos considerados de lujo incluyen relojes, prendas de vestir, accesorios de cuero, accesorios de seda, calzado, pieles, y pieles artificiales, bolsos, carteras, plumas estilográficas, cosméticos, perfumes y aguas de tocador, obras de arte, antigüedades, alfombras, tapices, perlas, gemas, piedras preciosas y semipreciosas o joyas que las contengan, metales preciosos, aparatos electrónicos y electrodomésticos, artículos deportivos recreativos, instrumentos musicales, cigarrillos y puros, vino, bebidas espirituosas y cerveza, de acuerdo a lo que se registra en una publicación de Newsweek.

Diplomáticos iraníes no tendrán acceso a la membresía de grandes tiendas, a menos que cuenten con un permiso gubernamental | Foto: Getty Images

¿Qué otras restricciones enfrentarán los diplomáticos?

Algunos miembros de misiones extranjeras deben obtener la aprobación de la Oficina de Misiones Extranjeras antes de viajar fuera de un radio de 40 kilómetros desde el Columbus Circle en Nueva York.

Entre los representantes que podrían estar sujetos a esta última parte de la normativa se incluyen ciudadanos de Irán, Bielorrusia, China, Cuba, Eritrea, Corea del Norte, Rusia, Siria y Venezuela, según el sitio web del Departamento de Estado de EE. UU.

En avisos que se publicarán esta semana en el Registro Federal, la Oficina de Misiones Extranjeras del departamento determinó que los diplomáticos iraníes y sus dependientes deben “obtener la aprobación del Departamento de Estado antes de obtener o conservar la membresía de cualquier club mayorista en los Estados Unidos, “obtener la aprobación del Departamento de Estado antes de: obtener o conservar la membresía en cualquier tienda de club mayorista en los Estados Unidos, incluyendo pero no limitado a Costco, Sam’s Club o BJ’s Wholesale Club, y adquirir artículos de dichas tiendas de clubes mayoristas a través de cualquier medio”.