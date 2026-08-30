Últimas horas de la subasta de prendas de moda y arte para ayudar a víctimas del terremoto. Vea algunas exclusividades donadas

Una minimochila hecha a mano en tejido de piña, con hilos de cobre, metal bañado en oro y plata y un forro de terciopelo constituyen una pieza única que lleva el sello Verdi, el diseño de lujo en Colombia, fundado por los hermanos Tomás y Cristina Vera. Su precio arranca en 2.730.000 pesos y es una de las prendas que entra en la puja, dentro de la subasta lanzada desde el 26 de agosto, con cierre previsto para el 31 del mismo mes a las 9 de la noche.

Se trata de una actividad que se adelanta para hacer un puente solidario entre diseñadores y artistas que son los donantes, los compradores que adquieren los artículos exclusivos, y los necesitados de una mano en un momento de tragedia, como la que ocasionó el terremoto del 10 de agosto y afecto a varios departamentos de Colombia.

La iniciativa fue convocada por la senadora del Centro Democrático, María Clara Posada, junto con Paola Betancur y Manuela Rubio, de Makeno, y Tuti Barrera y Lorenzo Márquez, de Huevos y Escobas.

Desde el momento del lanzamientos se fueron sumando artistas, diseñadores y empresarios de distintos sectores.

María Clara Posada, senadora Foto: María Clara Posada / Red Instagram

Por ejemplo, Palma Canaria, una marca de lujo de moda artesanal, se sumó a la convocatoria. Las fundadoras, Mónica Arbeláez y Juliana Quintero, madre e hija, donaron un vestido de manga larga con volumen, realzado con delicados lazos de seda y dos borlas (adornos colgantes) que añaden un toque de movimiento y gracia a la prenda de vestir. Arranca con un precio de 2.500.000 pesos en la puja, en la cual, todo el recaudo será para donarlo a los afectados por el terremoto.

El dinero recaudado se canalizará a través de los programas de la Fundación Presentes, para atención directa a las familias damnificadas y reconstrucción de las edificaciones afectadas.

Prenda de vestir de la diseñadora María Elena Villamil que participa en la subasta para donar el recaudo a los damnificados del terremoto. Foto: Web Subastas y Comercio

La diseñadora colombiana Maria Elena Villamil es otra de las donantes de prendas singulares. Con su sello, está en la subasta un maxivestido entallado de inspiración corsetera y una falda voluminosa que roza el suelo.

El precio de esta prenda de vestir arranca en 4.550.000 pesos.

Johanna Ortiz, Juan Pablo Socarrás, Hernán Zajar, Silvia Tcherassi, Maygel Coronel y Agua Bendita son otros de los nombres y marcas famosas que se han sumado a la iniciativa.

Para el cierre los organizadores anunciaron que habrá una sorpresa.