Últimas horas de la subasta de prendas de moda y arte para ayudar a víctimas del terremoto. Vea algunas exclusividades donadas

Una minimochila hecha a mano en tejido de piña, con hilos de cobre, metal bañado en oro y plata y un forro de terciopelo constituyen una pieza única que lleva el sello Verdi, el diseño de lujo en Colombia, fundado por los hermanos Tomás y Cristina Vera. Su precio arranca en 2.730.000 pesos y es una de las prendas que entra en la puja, dentro de la subasta lanzada desde el 26 de agosto, con cierre previsto para el 31 del mismo mes a las 9 de la noche.
Se trata de una actividad que se adelanta para hacer un puente solidario entre diseñadores y artistas que son los donantes, los compradores que adquieren los artículos exclusivos, y los necesitados de una mano en un momento de tragedia, como la que ocasionó el terremoto del 10 de agosto y afecto a varios departamentos de Colombia.
La iniciativa fue convocada por la senadora del Centro Democrático, María Clara Posada, junto con Paola Betancur y Manuela Rubio, de Makeno, y Tuti Barrera y Lorenzo Márquez, de Huevos y Escobas.
Desde el momento del lanzamientos se fueron sumando artistas, diseñadores y empresarios de distintos sectores.
Por ejemplo, Palma Canaria, una marca de lujo de moda artesanal, se sumó a la convocatoria. Las fundadoras, Mónica Arbeláez y Juliana Quintero, madre e hija, donaron un vestido de manga larga con volumen, realzado con delicados lazos de seda y dos borlas (adornos colgantes) que añaden un toque de movimiento y gracia a la prenda de vestir. Arranca con un precio de 2.500.000 pesos en la puja, en la cual, todo el recaudo será para donarlo a los afectados por el terremoto.
El dinero recaudado se canalizará a través de los programas de la Fundación Presentes, para atención directa a las familias damnificadas y reconstrucción de las edificaciones afectadas.
La diseñadora colombiana Maria Elena Villamil es otra de las donantes de prendas singulares. Con su sello, está en la subasta un maxivestido entallado de inspiración corsetera y una falda voluminosa que roza el suelo.
El precio de esta prenda de vestir arranca en 4.550.000 pesos.
Johanna Ortiz, Juan Pablo Socarrás, Hernán Zajar, Silvia Tcherassi, Maygel Coronel y Agua Bendita son otros de los nombres y marcas famosas que se han sumado a la iniciativa.
Para el cierre los organizadores anunciaron que habrá una sorpresa.