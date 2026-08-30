Capturan a alias Daniel, jefe financiero de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada en Magdalena

La Policía Nacional propinó en las últimas horas un golpe directo a las finanzas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada en el departamento de Magdalena, tras la captura de un hombre clave.

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Se trata de Adolfo José Granados Latorre, conocido con el alias de Daniel, quien es considerado el jefe financiero de esta estructura criminal. Además, sería el principal dinamizador de extorsiones y desplazamiento forzado.

De acuerdo con inteligencia militar, alias Daniel sería el hombre de confianza de alias Pinocho, máximo cabecilla de esta estructura, y era el encargado de administrar sus finanzas criminales en el departamento.

Las autoridades informaron que estos recursos provenientes de estas actividades ilegales, como el narcotráfico y la extorsión, eran utilizados para sostener y fortalecer sus componentes armados en toda la región.

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El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, destacó el trabajo realizado por la fuerza pública y envió un mensaje contundente a todas las organizaciones criminales que delinquen en el país.

“Vamos detrás de los criminales, pero también detrás de su plata. Sin dinero no hay armas, no hay expansión territorial y no hay capacidad para aterrorizar a las comunidades”, indicó De La Espriella.

El jefe de Estado le dirigió un mensaje a quienes extorsionan a comerciantes y al sector turístico, desplazan familias y pretenden controlar territorios mediante el miedo: “Vamos por ustedes y por cada peso que financia sus estructuras criminales”.

La Policía confirmó que en las últimas horas se dio un golpe contundente contra el secuestro y la extorsión en el departamento del Putumayo, donde rescataron a dos personas que estaban privadas de su libertad.

En la operación, dos de los secuestradores fueron neutralizados y uno más fue capturado. La acción permitió evitar el pago de la millonaria suma exigida por los delincuentes y frustrar sus intenciones criminales.