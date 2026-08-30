Gustavo Petro lanzó contundente mensaje en medio de la polémica del Pacto Histórico: “No se divide”

El expresidente de Colombia, Gustavo Petro, suele generar reacciones con las publicaciones que realiza en la red social X.

En esta ocasión, aseguró que el Pacto Histórico no está dividido y defendió su postura frente al tratamiento de los delitos de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado en Colombia. Según afirmó, estos deben tener como “corte de cierre” a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

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“El Pacto Histórico no se divide. Algunos congresistas se durmieron ante una proposición que pupitrearon; se les olvidó que uno no se duerme en el Congreso hasta el último segundo”, señaló el exmandatario a través de X.

Además, añadió que este mecanismo es fundamental para conocer la verdad, avanzar hacia la reconciliación y lograr la unidad del país.

“La JEP es el camino de la verdad para lograr la reconciliación nacional; sin verdad no hay reconciliación y Colombia necesita juntarse”, concluyó en su mensaje.

El Pacto histórico no se divide.



Algunos congresistas se durmieron ante una proposición que pupitrearon, se les olvidó que uno no se duerme en el Congreso hasta el último segundo.



Yo mantengo mi posición: todos los delitos de lesa humanidad cometidos en el conflicto armado de… — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 30, 2026

La polémica surgió luego de que cinco congresistas respaldaran la decisión de la Comisión de Acusación de solicitar a la Fiscalía el traslado del expediente relacionado con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. La actuación está vinculada con investigaciones por hechos ocurridos en los casos de El Aro, La Granja y Jesús María Valle.

El respaldo de los congresistas generó cuestionamientos y reacciones en el ámbito político, debido a las implicaciones que tendría el traslado del expediente. Los casos mencionados estarían relacionados con hechos ocurridos durante el conflicto armado colombiano y han sido objeto de investigaciones judiciales.