Álvaro Uribe propone nuevas soluciones pensionales tras lanzar críticas a la reforma avalada por la Corte Constitucional

La Corte Constitucional le dio un nuevo aire a la reforma pensional durante la última semana, la cual llevaba más de un año estancada y ahora está más cerca de convertirse en realidad. Pese a esto, la incertidumbre no cede.

La reforma pensional revive con dudas jurídicas, técnicas y fiscales. ¿Qué viene ahora?

El alto tribunal declaró exequible la columna vertebral de la reforma, que incluye un pago de pensiones a cargo del Estado de máximo 2,3 salarios mínimos, pero le dio a la Cámara 30 días hábiles para debatir las proposiciones que se habían quedado sin discusión.

Desde ahí no han dejado de salir reacciones desde diferentes sectores de la política colombiana, en torno a lo que debería pasar con las pensiones de los colombianos, pues estas modificaciones avaladas por el alto tribunal entrarían a regir a partir del primero de abril de 2027.

Entre las reacciones se encuentra la del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien en las últimas horas publicó un texto en su cuenta de X, donde plantea discutir algunas soluciones pensionales para los colombianos.

El exmandatario afirmó que “la nueva ley de pensiones marchita el ahorro, condena a los fondos de pensiones a desaparecer, anula las posibilidades de los jóvenes de construir mediante ahorro una buena pensión y entrega el 80 % de los nuevos ingresos al sistema público”.

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Además, resaltó que esta reforma que está en camino de entrar en vigencia corre el riesgo de caer en manos corruptas y la politiquería por la forma en la que está concebida mediante el sistema público.

“El sistema de la ley 100 construyó un ahorro de 500 billones de propiedad de los trabajadores, y de gran apoyo al manejo macroeconómico del país. La ley 100 tenía dos sistemas, el de prima media o estatal, con subsidios regresivos y el de capitalización individual”, recordó el expresidente.

Por eso, aseguró que “una solución podría ser dejar como único sistema el de capitalización individual, manejado por los fondos”, ya que se “se mantendría la garantía de pensión mínima”.

Y agregó que “al sistema de prima media se le marchitaría, seguiría solamente para sus actuales afiliados, esto es, sin nuevas afiliaciones ni traslados. Continuaría percibiendo la cotización de sus afiliados”.

Uribe Vélez destacó que se requeriría pensar en un apoyo de los fondos, el cual podría ser a través de créditos especiales durante un largo periodo, para ayudar a pagar el déficit ya causado.

Frente al pilar contributivo, el exmandatario aseguró que este seguiría en la forma del modelo de los Beneficios Económicos Permanentes, conocidos como los BEPs, con la posibilidad de tener una renta vitalicia o la devolución del dinero, un punto que cambió en la nueva ley que lo elimina.

Además, planteó que “el programa del Adulto Mayor deberá estar a cargo del presupuesto nacional, saneado con crecimiento de la economía y ahorro de gasto público: cero corrupción, estado austero y pequeño, pero toda la confianza de inversión privada”.