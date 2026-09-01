Le caen a Isabel Zuleta por polémico video desconociendo a Abelardo De La Espriella: “Acostúmbrese a decirle expresidente a Petro”

La senadora Isabel Cristina Zuleta está envuelta en una gran polémica por cuenta de un video en el que se le ve regañando a unas personas por llamar expresidente a Gustavo Petro. Además, la congresista reitera que hubo un supuesto robo en las elecciones 2026, pese a que todo demuestra que Abelardo De La Espriella ganó con total transparencia.

Isabel Zuleta asegura que “Petro sigue siendo el presidente” y regaña a quienes le dicen expresidente. “No lo admito”

“Petro sigue siendo el presidente de Colombia. No permito que le digan expresidente. ¿Por qué? Porque eso no es recoger el legado de Gustavo Petro. Tenemos que recogerlo y mantenerlo vivo”, dice en el audivisual.

Sus palabras no pasaron desapercibidas y han generado una gran controversia, por lo que diferentes sectores políticos y sociales han reaccionado y han lanzado duras críticas en contra de la militante del Pacto Histórico.

La exsenadora Paloma Valencia utilizó su cuenta de X para mandarle tres “recomendaciones” a quien en su momento fue su compañera en el Congreso. “No hay ninguna evidencia de un fraude electoral”, dijo.

“Los únicos votos de origen ilícito son los que presionaron los violentos con sus fusiles y que acompañaron a su candidato”, agregó.

Asimismo, expresó que el actual jefe de Estado se posesionó en la Presidencia con el beneplácito de todas las instituciones. Además, le recordó a Zuleta que ella juró defender la Constitución y la ley y, por lo mismo, debe reconocer al mandatario.

“Los que se inventaron tratar a los presidentes como expresidentes fueron ustedes, tratando de dañar a Uribe. Acostúmbrese a decirle expresidente a Petro”, señaló.

El senador Germán Rodríguez también se pronunció y le mencionó a Zuleta la enorme responsabilidad que tiene con la verdad y la Cinstitución.

Polémico video de Isabel Zuleta: “Petro sigue siendo presidente”; hizo enojar a funcionaria de confianza de Abelardo De La Espriella

En la publicación, aseveró que De La Espriella fue elegido legal y democráticamente en las urnas. “Recorrer Colombia promoviendo a Petro como presidente es desconocer el resultado de las elecciones y las instituciones del país”, escribió.

“¿Como congresista, desconoce usted la Constitución y la ley?“, preguntó.

Por su parte, la concejal Sandra Forero calificó a Zuleta como la “senadora que se dedica a quemar congresistas” y advirtió que es un “peligro para la democracia colombiana”.

El congresista Simón Molina fue un poco más duro y aseguró que a la integrante del petrismo le deberían dar una “celda en uno de los nuevos buque-cárceles, para que vaya y comparta con los criminales que tanto adora y defiende”.

“Y si no le gusta el mar, podría ir al Pabellón Q, a donde irán a parar los hermanitos Miguel y Daniel Quintero, sus amiguis y aliados. Y así ella es feliz y nosotros también, sin estar sometidos a escucharle tantas barbaridades e ilegalidades”, agregó.

Además, varias voces han pedido que Isabel Zuleta sea investigada por estas palabras con las que está desconociendo al presidente De La Espriella. Pese a las críticas, ella ha defendido su posición.