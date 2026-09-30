Abelardo De La Espriella se reunió por primera vez con las comunidades afrodescendientes: esto se sabe

Por segundo día consecutivo, el presidente Abelardo De La Espriella desarrolló una agenda de trabajo en la Casa de Nariño.

El video de la orden del presidente De La Espriella para el traslado de Juan Guillermo Monsalve a la cárcel de Cómbita

Este miércoles, 30 de septiembre, sostuvo una primera reunión con las comunidades afrodescendientes, con las que definió la hoja de ruta del programa que tendrá su Gobierno para esas comunidades.

Ese encuentro se dio luego de que De La Espriella, días atrás, también sostuviera un cara a cara con representantes de las comunidades indígenas.

Allí, el jefe de Estado habló sobre la consulta previa y los objetivos que tiene la administración: “La consulta previa se va a respetar. Es un derecho que mi Gobierno va a garantizar. Se respetarán las autoridades indígenas, sus territorios, sus usos y, por supuesto, sus costumbres”.

Avanza una nueva jornada de trabajo del presidente Abelardo De La Espriella en la Casa de Nariño. El mandatario tuvo un primer encuentro con comunidades afrodescendientes. https://t.co/f0wz5K9jDc pic.twitter.com/86b12XEKmB — Revista Semana (@RevistaSemana) September 30, 2026

“Pero también quiero ser muy claro para que no haya equívocos. Respetar la consulta previa no significa cerrar los ojos frente a los abusos, las distorsiones o irregularidades que puedan crearse en torno a ellas. Mis instrucciones son precisas y claras para todos los miembros del Gobierno”.

“Se revisarán detalladamente los procedimientos para impedir que intermediarios, funcionarios, empresas o dirigentes puedan convertir la consulta previa en un negocio o utilizarla como mecanismo de presión económica. La voy a respetar, pero bajo ninguna circunstancia voy a aceptar que se utilice de manera ilegal como una presión al gobierno”, indicó en ese momento De La Espriella.

También se refirió a este asunto: “Esa revisión que les propongo no apunta al debilitamiento de la figura de la consulta previa, sino a su protección. Quiero repetirlo: la consulta debe servir para escuchar a las comunidades y encontrar soluciones, no para alimentar la burocracia ni llenar las alforjas de unos pocos. Ahora quiero hablarles de los asuntos presupuestarios. Los recursos destinados a los pueblos indígenas tienen que llegar a los pueblos indígenas”.

El presidente Abelardo De La Espriella designó a dos nuevos embajadores: uno de ellos, un afamado pastor cristiano

En varias oportunidades, y desde que se posesionó el 7 de agosto, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, ha señalado que su intención es gobernar para todos los sectores políticos y sociales, con el propósito de recuperar el camino de crecimiento del país y fortalecer su seguridad en las regiones afectadas por la violencia.