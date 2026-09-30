Iván Mauricio Lenis, presidente de la Corte Suprema de Justicia, planteó elevar la edad de jubilación y equiparar el requisito para mujeres y hombres.

No obstante, en medio de un foro realizado en Cúcuta sobre el futuro del sistema pensional, donde el magistrado Lenis se pronunció al respecto, este recalcó que no hay un proyecto para cambiar la edad de pensión.

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“Y aquí introduzco un elemento nuevo para el análisis, y es que, como ha aumentado la expectativa de vida, y en el caso de las mujeres es mayor, para resolver ese problema de equidad podría pensarse en igualar la edad de hombres y mujeres, pero eso sí, siguiendo con medidas complementarias o medidas protectoras hacia las mujeres u otras que igualen los roles de paternidad o maternidad”, dijo Lenis en parte de su intervención en dicho evento en Cúcuta.

Luego del planteamiento del presidente de la Corte Suprema de Justicia, el exmandatario Gustavo Petro se pronunció y dijo por qué esa propuesta no es viable.

“La edad diferencial para pagar pensión tiene que ver con las desigualdades de salarios por el mismo trabajo entre la mujer y el hombre y por la falta de pago del trabajo doméstico, que es trabajo enriquecedor de la sociedad. Muchos hombres no entienden la diferencia en la sociedad capitalista que subordina mujeres y que ocasiona la desigualdad en el trabajo para una mayor explotación de la mujer, que muchas veces concentra trabajo doméstico y laboral en mayores jornadas de trabajo”, empezó diciendo Petro en un mensaje en X, esta mañana de miércoles, 30 de septiembre.

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Además, el expresidente Petro aseguró que subir la edad de pensión es aumentar la jornada laboral.

“Además, se olvida que una mejor sociedad más rica es la que disminuye la jornada laboral traspasando el beneficio de la productividad a la sociedad y al tiempo libre pagado. Subir la edad de pensión es subir la jornada laboral y eso significa más explotación a la gente que trabaja y más ganancias a los dueños de las fábricas y la tierra. Además, todo aumento en edad para pensionarse solo prolonga las cotizaciones a las administradoras de los fondos privados y disminuye sus erogaciones para quienes cumplen la edad de pensión, es decir, aumenta las utilidades de los dueños de las administradoras de los fondos de pensión. La justicia no consiste en favorecer a los más poderosos de la sociedad”, concluyó Petro.