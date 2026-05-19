Terror en Girardot por el asesinato de un joven a disparos al frente de un bar: identificaron a la víctima

Momentos de terror y zozobra se vivieron en un sector de bares y discotecas en el municipio de Girardot, después de que se registrara un ataque sicarial.

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Todo ocurrió en la noche del domingo 17 de mayo, exactamente en el sector de La Carrilera, ubicado en el barrio La Estación.

De acuerdo con las primeras informaciones, todo transcurría con normalidad frente a los establecimientos comerciales de la zona. Sin embargo, la escena cambió por completo después de que sicarios llegaran a la zona.

La víctima se encontraba en el sitio y, de un momento a otro, recibió varios impactos de bala. Tras el crimen, los delincuentes huyeron rápidamente y no se tuvo rastro alguno de ellos.

Las autoridades ya se encuentran investigando lo sucedido en esta zona. Foto: Getty Images

Por su parte, el joven quedó tendido en el suelo y fue socorrido por algunos testigos, mientras que pocos minutos después llegaron los paramédicos. Lastimosamente y pese a la rápida reacción, esta persona terminó muriendo en el sitio.

Horas después, las autoridades confirmaron que el ciudadano asesinado respondía al nombre de Andrés Alejandro Chávez Góngora, aunque no se conocen mayores detalles de su vida.

Unidades de la Policía Nacional y organismos judiciales arribaron hasta la zona, acordonaron la escena y dieron inicio a las primeras pesquisas para intentar esclarecer el crimen. Asimismo, se recolectaron los primeros testimonios de las personas que observaron todo lo que pasó.

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Las autoridades ya revisaron las cámaras de seguridad del sector y adelantan las investigaciones necesarias para identificar y capturar a los responsables de este hecho criminal. Además, se intentan establecer los móviles del ataque.

Por ahora, todas las líneas de investigación están abiertas y no se tiene una hipótesis puntual sobre qué habría detrás de todo esto.

Las autoridades ya revisaron las cámaras de seguridad del sector. Foto: Policía de Miami-Dade

Al tiempo, los habitantes de Girardot se encuentran preocupados por los recientes hechos de violencia que han hecho desaparecer la tranquilidad.