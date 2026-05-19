Investigador de la Defensoría del Pueblo murió en medio de riña en Bogotá: revelan detalles de lo ocurrido

Luto en la Defensoría del Pueblo tras la muerte de un investigador de esa entidad en medio de una riña que se registró en el barrio Carvajal, localidad de Kennedy, en Bogotá.

El hombre que murió fue identificado como Miguel Ángel Ramírez, quien tenía 22 años de edad y recibió un fuerte golpe en su cabeza tras haber salido de una rumba en el barrio mencionado anteriormente.

Aseguran que el joven tuvo una discusión con otras personas, mientras todo era presenciado por un policía, según indicó un familiar de Ramírez.

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“Salían de un bar por el sector del Carvajal en la Primera de Mayo, hubo una discusión con unas personas, un policía estaba presente, dejó que la discusión siguiera, llegaron a los golpes, tampoco intervino al ver que había golpes de por medio; estuvo en el piso, le pegaron una patada cuando ya tuvo un derrame, después lo llevaron al hospital y dijeron que tuvo muerte cerebral”, afirmó en Citynoticias un familiar de Ramírez, quien prefirió reservar su identidad.

El familiar del joven también indicó en el noticiero local que, al parecer, algunos de los involucrados en la riña fueron detenidos y luego los dejaron libres.

“Lo que se sabe es que el policía detuvo a las personas que estuvieron involucradas en la pelea y luego, en un momento, los dejó libres”, agregó el familiar del joven en Citynoticias.

Tras la muerte de Ramírez durante la madrugada del sábado 16 de mayo, desde La Defensoría del Pueblo se pronunciaron al respecto e indicaron que era un investigador de la entidad en la Regional Cundinamarca.

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Así mismo, enviaron un mensaje de condolencia a sus familiares y amigos.

“Con profundo dolor lamentamos la muerte de Miguel Ángel Ramírez, investigador de la Regional Cundinamarca, un joven de apenas 22 años que iniciaba su camino profesional con compromiso y vocación de servicio. Acompañamos de corazón a su familia, amistades y compañeros y compañeras de la Regional en este momento tan difícil. Nos unimos a su dolor y enviamos un abrazo solidario a quienes hoy sienten su ausencia. Esperamos que las autoridades esclarezcan con prontitud lo ocurrido y que este hecho no quede en la impunidad”, fue el mensaje desde la Defensoría a través de su cuenta en X.