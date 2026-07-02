¿Le abrió la puerta a un supuesto técnico de Vanti? Así operaba el hombre capturado por estafa

La Policía Nacional capturó en Bogotá a un hombre señalado de hacerse pasar por funcionario de la empresa de gas Vanti para engañar a comercios de la ciudad y cometer diferentes delitos.

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De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el presunto estafador se identificaba falsamente como trabajador autorizado para realizar inspecciones relacionadas con la Revisión Periódica Obligatoria del servicio de gas natural. Bajo ese argumento, intimidaba a las víctimas asegurando que el inmueble presentaba incumplimientos o que el plazo para la inspección había vencido.

Según las denuncias conocidas por las autoridades, el hombre aprovechaba la confianza de los ciudadanos para exigir pagos irregulares, solicitar sobornos e incluso cometer hurtos dentro de los establecimientos. En algunos casos también amenazaba con la supuesta suspensión del servicio si los propietarios no accedían a sus exigencias.

La captura fue posible gracias a las denuncias presentadas por ciudadanos, el seguimiento realizado por la empresa y el trabajo conjunto con la Policía de Bogotá, que permitió identificar al presunto responsable y ponerlo a disposición de las autoridades competentes.

Este es el falso trabajador de Vanti. Foto: Vanti

Tras este caso, Vanti reiteró que mantiene una estrategia permanente para combatir el uso indebido de su nombre e identidad corporativa, además de trabajar de manera coordinada con las autoridades para denunciar este tipo de hechos y desarrollar campañas de prevención dirigidas a los usuarios del servicio.

La empresa recordó que la fecha límite para realizar la Revisión Periódica Obligatoria del gas natural aparece registrada en la factura mensual del servicio. Asimismo, explicó que, en caso de contratar este procedimiento directamente con Vanti, el personal encargado de la visita debe portar el carné oficial de la compañía o de una empresa contratista autorizada, además del uniforme correspondiente.

Por otro lado, se les recomendó a los ciudadanos verificar siempre la identificación del técnico antes de permitir su ingreso al inmueble y desconfiar de cualquier persona que solicite pagos en efectivo durante la visita.

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Recuerde que si necesita verificar la identidad de algún trabajador de esta empresa, puede acceder a la página de verificación de Vanti, en la que deberá ingresar el número de cédula del trabajador, además de un número que aparece en el carnet del mismo. Con estos datos ingresados se le mostrará la foto, el nombre, el apellido, el tipo de actividad, la empresa contratista y el municipio de la persona que fue a visitarlo.

En el caso de que la página no tenga en la base de datos la información suministrada, se le mostrará un mensaje en el que se indique que el contratista no está autorizado para ingresar a viviendas o, directamente, no forma parte de la empresa.

Finalmente, tanto Vanti como las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier intento de fraude o actividad sospechosa relacionada con el servicio de gas natural. En caso de necesitar reportar algún caso de estos, lo puede hacer a través de la línea telefónica 01-800-518-95-87 (llamada gratuita) o en la página web.