¿Evacuaron a 17 familias en Quetame? Gobernación de Cundinamarca aclaró qué ocurrió en el municipio

Versiones sobre una presunta evacuación masiva y la habilitación de albergues temporales en el municipio de Quetame, Cundinamarca, comenzaron a circular durante las últimas horas, generando preocupación entre los habitantes de la región y usuarios de redes sociales. Los reportes hacían referencia a un supuesto aumento del riesgo por un represamiento en la confluencia de la quebrada Estaquecá y el río Negro.

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Ante la difusión de esa información, las autoridades departamentales realizaron una verificación técnica en la zona junto con los organismos de gestión del riesgo para establecer el estado real de la situación y determinar si era necesario adoptar nuevas medidas de protección para la comunidad.

Por esta razón, la Gobernación de Cundinamarca y la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres (UAEGRD) emitieron una aclaración oficial, en la que desmintieron que se haya ordenado la evacuación de 17 familias o que existan albergues temporales habilitados en Quetame.

Las entidades confirmaron que sí existe un represamiento en el punto donde confluyen la quebrada Estaquecá y el río Negro, pero señalaron que la situación permanece bajo monitoreo permanente y no corresponde al escenario que se había difundido inicialmente.

Las autoridades mantienen vigilancia permanente sobre el represamiento de la quebrada Estaquecá, en Quetame, ante el riesgo de una creciente súbita que podría afectar el río Negro y el río Guayuriba. Foto: Composición Semana/ cundinamarca.gov

El director de la UAEGRD, William Eduardo Rozo Vargas, envió un mensaje de tranquilidad a la comunidad y precisó el alcance de la situación. “Queremos transmitir un mensaje de tranquilidad a la comunidad. Sí existe un represamiento que está siendo monitoreado permanentemente por las entidades técnicas; sin embargo, no es cierto que se hayan evacuado 17 familias ni que existan albergues temporales habilitados“, afirmó el funcionario.

Rozo explicó que la única medida adoptada hasta el momento corresponde a la evacuación preventiva de tres familias, decisión tomada por la administración municipal debido a que sus viviendas se encuentran ubicadas aguas arriba del punto donde se presenta el represamiento y el incremento del nivel del agua comenzó a afectar la parte posterior de esos predios. Según indicó, se trata de una acción preventiva y focalizada, no de una evacuación generalizada del municipio.

Las evaluaciones técnicas realizadas por la UAEGRD, la Delegación Departamental de Bomberos de Cundinamarca, la Alcaldía de Quetame y el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres confirmaron que el represamiento existe, pero también establecieron que el río Negro mantiene un flujo continuo gracias al arrastre natural de sedimentos. Esa condición ha evitado, por ahora, un aumento del riesgo para la población, aunque el comportamiento del cauce continúa siendo evaluado de manera permanente.

Las evaluaciones técnicas confirmaron un represamiento en la confluencia de la quebrada Estaquecá y el río Negro. Foto: Compartida por la Gobernación de Cundinamarca

El director de la entidad también indicó que los organismos especializados continúan realizando recorridos técnicos y seguimiento constante al comportamiento hidráulico del sector para determinar cuál es la alternativa más adecuada que permita aumentar la capacidad del cauce y reducir el riesgo asociado al represamiento.

Como parte de las acciones previstas, la Gobernación de Cundinamarca informó que gestionará el apoyo del Instituto Nacional de Vías (Invías), el Ministerio de Transporte, la concesión vial correspondiente y la autoridad ambiental competente para avanzar en una intervención integral sobre la cuenca de la quebrada Estaquecá y el río Negro. Según las autoridades, inicialmente será necesario utilizar maquinaria para remover sedimentos, aunque la solución definitiva requerirá estudios y obras de mayor alcance.