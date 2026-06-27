Cabecilla de banda en Cartagena fue expulsado de Panamá y terminó capturado en Antioquia

Uno de los criminales más buscados en Colombia terminó capturado en medio de un proceso migratorio, cuando intentó ingresar a Panamá utilizando documentos falsos. El nombre de Alex Pereira se convirtió en un objetivo para las autoridades por las órdenes de captura en su contra e, incluso, por la recompensa que ofrecían para dar con su paradero.

Migración Colombia confirmó que los oficiales del Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro, Antioquia, entregaron a las autoridades a un colombiano conocido con el alias de Alex Pereira, quien pretendía ingresar a Panamá, pero terminó expulsado por presentar documentación falsa.

De esa forma es que el hombre pretendía salir de Colombia de manera irregular, al parecer, para evitar los múltiples antecedentes y órdenes de captura vigentes que pesan en su contra. Las autoridades lo han catalogado como uno de los delincuentes “más buscados del país”.

Pero, con su expulsión de Panamá y su regreso a Colombia por el aeropuerto de Rionegro, en Antioquia, los oficiales de Migración Colombia adelantaron un procedimiento de control en el que establecieron que el hombre tiene 37 años, era buscado en 196 países con circulares azules y rojas de la Interpol y tenía en su contra nueve órdenes de captura vigentes.

Migración Colombia reporta más de 300 expulsiones y deportaciones de extranjeros del país

Alias Alex Pereira es buscado por la justicia por los delitos de concierto para delinquir, hurto agravado y calificado, fabricación y porte de armas de fuego, tentativa de homicidio, homicidio agravado y tráfico y fabricación de estupefacientes.

La peligrosidad que le habían atribuido las autoridades a Pereira llegó a tal punto que, por información que permitiera su ubicación y captura, ofrecieron una recompensa de hasta 20 millones de pesos para llevarlo ante la justicia.

Alerta viajeros: protesta de trabajadores de Migración Colombia genera demoras en el Aeropuerto El Dorado

Sin embargo, el hombre de 37 años pretendía evadir a la justicia colombiana a través de Panamá para no responder por los procesos pendientes que tiene en el país, pero el trabajo coordinado permitió su detección y posterior captura cuando intentaba salir de manera irregular.

Migración Colombia informó: “Una vez verificados sus antecedentes y culminado el procedimiento migratorio en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, el ciudadano fue puesto a disposición de las autoridades competentes para hacer efectivas las órdenes judiciales vigentes en su contra”.

Gloria Esperanza Arriero Directora de Migración Colombia Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Las investigaciones contra Pereira lo tienen identificado como el principal cabecilla de la estructura criminal Oficina de la Costa Bolívar, la cual delinque en varios sectores de Cartagena, que ha venido sembrando el terror con extorsiones contra comerciantes y operaba bajo la modalidad de outsourcing para cometer homicidios.

La directora de Migración, Gloria Arriero, explicó: “Los controles migratorios son una herramienta fundamental para contribuir a la seguridad del país. Desde agosto de 2022, oficiales de Migración Colombia han entregado a las autoridades a más de 3.200 personas detectadas en emigración e inmigración, de las cuales más de 300 tenían circulares de Interpol vigentes. Estos resultados reflejan nuestro compromiso permanente con la seguridad nacional y el trabajo articulado con las autoridades judiciales”.