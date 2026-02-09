Cientos de viajeros que se encuentran en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, comenzaron a padecer demoras en sus vuelos por cuenta del plan tortuga que adelantan funcionarios de Migración Colombia, este lunes 9 de febrero.

De tal modo, se registran largas filas de viajeros en El Dorado, motivo por el cual las aerolíneas recomiendan a sus usuarios llegar con mayor anticipación.

Desde el sindicato de Migración Colombia indicaron que el plan tortuga se realiza por el presunto incumplimiento de acuerdos por parte del Gobierno Nacional, los cuales tienen como objetivo mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores.

Asimismo, desde el sindicato señalan que existen irregularidades por parte de Migración Colombia, entidad que actualmente está a cargo de Gloria Arriero.

Tras lo anterior, desde Migración Colombia emitieron un comunicado en el que informaron que, con el fin de evitar contratiempos, dispusieron de un plan especial de contingencia en los principales puestos de control migratorio del país.

“Como parte de esta estrategia, se reforzarán los filtros de control con cerca de 50 funcionarios de la entidad, con capacidad de respuesta operativa, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio y una atención eficiente a los usuarios. El refuerzo se concentrará de manera prioritaria en el área de inmigración, teniendo en cuenta que los procesos de emigración continúan siendo gestionados a través del sistema Biomig, lo que permite agilizar el flujo de viajeros”, destacaron.

Así mismo, pidieron a los viajeros enrolarse previamente en Blomig y a hacer el máximo uso de las herramientas tecnológicas disponibles para facilitar el tránsito por los controles migratorios.

“Asimismo, se recomienda a los pasajeros de vuelos internacionales presentarse en los aeropuertos con al menos cuatro horas de anticipación. La entidad informa que se mantiene en contacto permanente con las aerolíneas, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) y la Aeronáutica Civil, a través del Centro de Operaciones de Facilitación Aeroportuaria - COFAE, como instancia de articulación interinstitucional que permite coordinar acciones operativas y garantizar la normalidad del servicio aeroportuario”, agregaron.

En el comunicado, Migración Colombia también reiteró su voluntad permanente de diálogo con los trabajadores y trabajadoras de la entidad, con el objetivo de llegar a acuerdos sin que se termine afectando a los viajeros.

De hecho, en el comunicado que se expone a continuación destacaron los supuestos avances a los que han llegado con los funcionarios.