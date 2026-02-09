NACIÓN

Alerta viajeros: protesta de trabajadores de Migración Colombia genera demoras en el Aeropuerto El Dorado

En dicha terminal aérea ya se empiezan a sentir los efectos del llamado ‘plan tortuga’.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
9 de febrero de 2026, 3:03 p. m.
Hay demoras en El Dorado.
Hay demoras en El Dorado. Foto: 35 vuelos afectados por las inclemencias del Clima en el Dorado

Cientos de viajeros que se encuentran en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, comenzaron a padecer demoras en sus vuelos por cuenta del plan tortuga que adelantan funcionarios de Migración Colombia, este lunes 9 de febrero.

De tal modo, se registran largas filas de viajeros en El Dorado, motivo por el cual las aerolíneas recomiendan a sus usuarios llegar con mayor anticipación.

Desde el sindicato de Migración Colombia indicaron que el plan tortuga se realiza por el presunto incumplimiento de acuerdos por parte del Gobierno Nacional, los cuales tienen como objetivo mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores.

Subdirectora de Migración habría ocultado relación marital con el superintendente de Servicios Públicos; el esposo de la directora de la entidad es asistente del superservicios

Asimismo, desde el sindicato señalan que existen irregularidades por parte de Migración Colombia, entidad que actualmente está a cargo de Gloria Arriero.

Bogotá

Cortes de agua en Bogotá del 10 al 12 de febrero: hasta 24 horas durará la suspensión del servicio

Vehículos

Los carros que tienen pico y placa en Bogotá, el martes 10 de febrero

Bogotá

¿Los ha visto? Estos son los más buscados en Bogotá por el hurto de vehículos de alta gama

Bogotá

Instituto de Protección Animal de Bogotá activó donatón para atender emergencia de animales afectados por ola invernal en Córdoba

Bogotá

Exclusivo: el ELN amenaza a Bogotá. SEMANA revela los planes terroristas para desestabilizar la ciudad. Hay seguimientos a Vicky Dávila y María Fernanda Cabal

Bogotá

“No hay un grupo criminal que controle toda la ciudad”: general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá

Bogotá

Inspectores de policía de Bogotá denuncian retraso en aplicación de ley y advierten posibles afectaciones: “Que el alcalde nos cumpla”

Nación

Avión que cubría la ruta Bogotá-Sao Paulo tuvo que regresar al aeropuerto El Dorado:“Tripulación solicitó prioridad”

Loterías

El Paisita, El Dorado y La Caribeña: estos fueron los números ganadores del sábado 24 de enero de 2026

Loterías

Estos son los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 11 de enero

Tras lo anterior, desde Migración Colombia emitieron un comunicado en el que informaron que, con el fin de evitar contratiempos, dispusieron de un plan especial de contingencia en los principales puestos de control migratorio del país.

Como parte de esta estrategia, se reforzarán los filtros de control con cerca de 50 funcionarios de la entidad, con capacidad de respuesta operativa, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio y una atención eficiente a los usuarios. El refuerzo se concentrará de manera prioritaria en el área de inmigración, teniendo en cuenta que los procesos de emigración continúan siendo gestionados a través del sistema Biomig, lo que permite agilizar el flujo de viajeros”, destacaron.

Así mismo, pidieron a los viajeros enrolarse previamente en Blomig y a hacer el máximo uso de las herramientas tecnológicas disponibles para facilitar el tránsito por los controles migratorios.

“Asimismo, se recomienda a los pasajeros de vuelos internacionales presentarse en los aeropuertos con al menos cuatro horas de anticipación. La entidad informa que se mantiene en contacto permanente con las aerolíneas, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) y la Aeronáutica Civil, a través del Centro de Operaciones de Facilitación Aeroportuaria - COFAE, como instancia de articulación interinstitucional que permite coordinar acciones operativas y garantizar la normalidad del servicio aeroportuario”, agregaron.

En el comunicado, Migración Colombia también reiteró su voluntad permanente de diálogo con los trabajadores y trabajadoras de la entidad, con el objetivo de llegar a acuerdos sin que se termine afectando a los viajeros.

De hecho, en el comunicado que se expone a continuación destacaron los supuestos avances a los que han llegado con los funcionarios.

Más de Bogotá

La suspensión del servicio puede durar entre 4 y 24 horas.

Cortes de agua en Bogotá del 10 al 12 de febrero: hasta 24 horas durará la suspensión del servicio

35 vuelos afectados por las inclemencias del Clima en el Dorado

Alerta viajeros: protesta de trabajadores de Migración Colombia genera demoras en el Aeropuerto El Dorado

Incumplir la medida del pico y placa puede traer fuertes multas económicas.

Los carros que tienen pico y placa en Bogotá, el martes 10 de febrero

Hurto de carros en Bogotá

¿Los ha visto? Estos son los más buscados en Bogotá por el hurto de vehículos de alta gama

Autoridades atienden emergencias críticas por lluvias en la región del Sinú, en Córdoba.

Instituto de Protección Animal de Bogotá activó donatón para atender emergencia de animales afectados por ola invernal en Córdoba

ED 2272

Exclusivo: el ELN amenaza a Bogotá. SEMANA revela los planes terroristas para desestabilizar la ciudad. Hay seguimientos a Vicky Dávila y María Fernanda Cabal

El general Giovanni Cristancho desplegará un operativo en 2026 concentrado en priorizar las zonas más críticas por hurto, homicidio violento y violencia intrafamiliar.

“No hay un grupo criminal que controle toda la ciudad”: general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá

Esto podría poner en riesgo la prestación del servicio de los inspectores de policía.

Inspectores de policía de Bogotá denuncian retraso en aplicación de ley y advierten posibles afectaciones: “Que el alcalde nos cumpla”

Juan Sebastián Anzola Quintero, fisicoculturista que murió en un gimnasio del norte de Bogotá.

Extraña muerte de reconocido fisicoculturista cuando entrenaba en popular gimnasio del norte de Bogotá

El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó que se abrirá un nuevo proceso de licitación para la Línea 2 del Metro de Bogotá.

Alcalde Galán anuncia prórroga con cinco operadores de aseo en Bogotá en medio de crisis de basuras: “Vamos a hacer mejoras”

Noticias Destacadas