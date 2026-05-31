Loterías

Números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña: para el domingo 31 de mayo

Aquí puede consultar los resultados de estas loterías y verificar si la suerte estuvo de su lado.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

31 de mayo de 2026 a las 2:52 p. m.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 9 de abril.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 9 de abril. Foto: ontaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

En Colombia, las loterías y los juegos de azar se han convertido en parte del día a día de muchas familias, pues representan para muchos la posibilidad de cambiar su vida en cuestión de segundos, si es que llegan a acertar con los números de las balotas ganadoras.

A pesar de que las probabilidades de hacerlo son reducidas, miles de personas siguen participando con la ilusión de alcanzar premios millonarios que cambiarían su estabilidad económica y les permitirían cumplir algunos de sus sueños y planes.

La Caribeña, El Paisita y El Dorado del miércoles 27 de mayo.
La Caribeña, El Paisita y El Dorado del miércoles 27 de mayo. Foto: Montaje SEMANA

El Paisita Día - 31 de mayo

  • Premio mayor: 5274.
  • La Quinta: 0.
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La Caribeña Día - 31 de mayo

  • Premio mayor: 1129.
  • La Quinta: 8.
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El Paisita Tarde - 31 de mayo

  • Premio mayor: Pendiente.
  • Animal: Pendiente.
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La Caribeña Noche - 31 de mayo

  • Premio mayor: Pendiente.
  • La Quinta: Pendiente.
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Finalmente, es importante tener en cuenta que al momento de jugar se debe hacer de manera responsable, definiendo un presupuesto adecuado para evitar pérdidas. Además, para reclamar un premio es obligatorio presentar el billete ganador junto con el documento de identidad.