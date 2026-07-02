Lo que parecía ser una madrugada tranquila en la ciudad de Bogotá este jueves 2 de julio, terminó convirtiéndose en una jornada con cierres de estaciones de servicios de TransMilenio, luego de que se registrara una manifestación en la autopista Sur.

Varios ciudadanos se vieron afectados por los sucesos ocurridos en la capital de Colombia hasta que la movilidad en el sector volvió a la normalidad hacia las 9:00 a.m.

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Los hechos se presentaron principalmente en las inmediaciones de la carrera 62A, a la altura del Frigorífico Guadalupe, donde varios ciudadanos usaron elementos como mesas, sillas y canastas para bloquear la movilidad en el sector, impidiendo que carros, buses y servicios de transporte público se movieran con normalidad.

El comienzo de esta concentración de manifestantes fue hacia las 5:30 a. m., generando múltiples desvíos viales por parte de carros, motos y rutas de TransMiZonal.

De acuerdo con información otorgada a SEMANA por la Secretaría de Gobierno de Bogotá, los manifestantes son trabajadores del Frigorífico Guadalupe, quienes denuncian casos de extorsión y piden la presencia del Gaula de la Policía ante registros de tiroteos.

TransMilenio informó desde la madrugada sobre el cierre de varias de sus estaciones que conectan con el sector. Este impedimento conllevó que varios usuarios del servicio tomaran la decisión de trasladarse a sus destinos caminando.

Durante el desarrollo de la manifestación, la entidad de transporte no informó con exactitud cuántos usuarios se vieron afectados por las manifestaciones presentadas en la madrugada de este jueves 2 de julio.

#BOGOTÁ. Colapsada la Autopista Sur por manifestación que se presenta desde tempranas horas de hoy 02JUL en la Cr 62A, sector Frigorífico, bloqueado ambos sentidos viales. TransMilenio realiza retorno en la General Santander, Porta Sur cerrado, miles de usuarios afectados.



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Varias estaciones de TransMilenio que conectan con esta zona fueron cerradas a causa de la protesta: Alquería, Venecia, Sevillana, Madelena, Perdomo, Portal Sur, Bosa, La Despensa, León XIII, Terreros - Hospital C. V. y San Mateo.

Afortunadamente, hacia las 9:00 a. m., la concentración de manifestantes se fue dispersando de la zona, permitiendo que se recuperara la movilidad sobre la autopista Sur, en la calzada mixta y calzada exclusiva, en sus dos sentidos.

Esto también derivó en que las estaciones de TransMilenio que fueron cerradas por las concentraciones pudieran volver a la normalidad, regresando la fluidez vehicular en el sector.

Por otro lado, se reportó un trancón de enormes proporciones en la calle 80, por la vía Bogotá-Siberia, que impide la fluidez de movilidad en el sector.

Reacciones ante la manifestación

Frente a los hechos ocurridos en la madrugada de este jueves 2 de julio, varias figuras políticas de la capital se pronunciaron al respecto.

Una de ellas fue el concejal de Bogotá, Juan David Quintero, quien rechazó las acciones que están afectando a miles de ciudadanos de la capital.

“Un bloqueo que ya lleva más de una hora y está afectando a miles de personas. Unos pocos hacen colapsar toda una ciudad. Puestos de trabajo que no arrancan. Negocios que no abren. Citas que se pierden. Gente caminando porque TransMilenio no puede pasar”, comentó.

Otra representante del Concejo que se pronunció fue Diana Diago, quien hizo un llamado al alcalde Carlos Fernando Galán para poder atender el asunto.