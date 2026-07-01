Estas son las marchas en Bogotá que podrían afectar la movilidad del 3 al 7 de julio

La Alcaldía Mayor de Bogotá dio a conocer la programación de las movilizaciones sociales y actividades culturales que se realizarán entre el 3 y el 7 de julio en diferentes puntos de la ciudad. Las jornadas, convocadas por organizaciones ciudadanas, colectivos del sector LGBTI y movimientos sociales, se desarrollarán principalmente en las localidades de Suba y Engativá, por lo que las autoridades advirtieron sobre posibles afectaciones en la movilidad y en la operación del transporte público.

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De acuerdo con la Secretaría Distrital de Gobierno, las manifestaciones contarán con el acompañamiento de los equipos de Diálogo Social y Derechos Humanos, cuyo propósito será garantizar el derecho a la protesta pacífica, facilitar la mediación entre los diferentes actores y promover la convivencia durante el desarrollo de las actividades.

La primera movilización programada será el viernes 3 de julio con la conmemoración de Cristian David Castillo. La jornada iniciará a las 4:00 de la tarde y tendrá como punto de encuentro la avenida Ciudad de Cali con calle 145, en inmediaciones del establecimiento comercial ARA, en la localidad de Suba.

Posteriormente, el sábado 4 de julio se llevará a cabo la marcha “Yo Marcho Trans NB”, una movilización convocada por colectivos de personas trans. La concentración comenzará a las 12:30 de la tarde en el parque Los Girasoles y finalizará en el parque Floridablanca, de Engativá.

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La agenda concluirá el martes 7 de julio con la “Marcha por la Liberación de la Marihuana 2026”, prevista entre las 4:00 de la tarde y las 11:00 de la noche. El punto de encuentro será el parque ubicado detrás del Centro Empresarial Conecta, frente a los patios, en la localidad de Engativá. En ese mismo lugar también está prevista la realización del evento cultural y de reivindicación denominado “OIL 710”, cuyo horario será confirmado por los organizadores.

Ante estas actividades, la Administración Distrital recomendó a la ciudadanía planear sus desplazamientos con anticipación, debido a que podrían registrarse cierres temporales de vías, desvíos y modificaciones en algunas rutas del transporte público.

Asimismo, las autoridades invitaron a mantenerse informados a través de los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Gobierno, la Secretaría Distrital de Movilidad y los organismos de tránsito, así como a atender las indicaciones del personal dispuesto durante las jornadas. En caso de participar en alguna de las movilizaciones, el Distrito hizo un llamado para que estas se desarrollen de manera pacífica y con respeto por los derechos de todas las personas.