Bogotá

¿No sabe cómo manejar su negocio? Estos son los talleres gratuitos en Bogotá para mejorar su situación financiera

Esta es una oportunidad, tanto para personas naturales como para empresarios de PYMES.

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Mario Alejandro Rodríguez Garzón

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

1 de julio de 2026 a las 12:00 p. m.
Esta es una ruta práctica de talleres virtuales diseñada para ayudarte a entender tus números, identificar oportunidades y mejorar la productividad de tu negocio.
Esta es una ruta práctica de talleres virtuales diseñada para ayudarte a entender tus números, identificar oportunidades y mejorar la productividad de tu negocio. Foto: Especial para El País

Durante este mes de julio se desarrollará en Bogotá una ruta gratuita de talleres virtuales sobre gestión financiera y financiamiento, dirigida a propietarios de negocios, emprendedores, microempresarios, pequeños y medianos empresarios. La iniciativa es impulsada por la Cámara de Comercio de Bogotá y fue divulgada por el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá.

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De acuerdo con la información publicada por el Distrito, la programación está orientada a fortalecer conocimientos relacionados con la administración financiera de las empresas. Entre los temas previstos se encuentran la interpretación de estados financieros y el análisis del balance general, herramientas que permiten conocer la situación económica de un negocio y respaldar la toma de decisiones.

La ruta también incluye contenidos sobre estructura de costos, cálculo del punto de equilibrio y definición de precios. Además, contempla módulos para elaborar proyecciones de flujo de caja, optimizar la liquidez y evaluar proyectos de inversión mediante indicadores financieros como la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Valor Presente Neto (VPN). Según la información oficial, estos contenidos buscan facilitar la preparación de las empresas para acceder a procesos de financiación.

vLa obra es financiada con recursos del Ministerio de Educación y ejecutada por la Financiera de Desarrollo Territorial, Findeter, entidad encargada de estructurar y gerenciar proyectos de infraestructura pública en el país.
La oportunidad se llevará a cabo del 1 al 24 de julio. Foto: Getty Images

Otro de los componentes del programa corresponde a las asesorías grupales. Durante estas sesiones, los participantes podrán revisar casos prácticos, identificar oportunidades de mejora en la gestión financiera de sus negocios y resolver inquietudes relacionadas con la administración de recursos.

La convocatoria está abierta para personas naturales y jurídicas que desarrollen actividades económicas en Bogotá, sin importar el tamaño de la empresa o el nivel de experiencia del emprendedor. Los talleres se realizarán de manera virtual y no tendrán ningún coste. La inscripción se debe hacer desde la página de la alcaldía, en cada una de las fechas disponibles, que son las siguientes:

  • Miércoles, 1 de julio de 2026: Gestión Financiera - Fundamentos financieros para la toma de decisiones. Horario: 8:00 a. m. a 12:00 m.
  • Viernes, 3 de julio de 2026: Gestión Financiera - Estructuración de costos y precios. Horario: 8:00 a. m. a 12:00 m.
  • Miércoles, 8 de julio de 2026: Gestión Financiera - Gestión del flujo de caja y capital de trabajo. Horario: 8:00 a. m. a 12:00 m.
  • Viernes, 10 de julio de 2026: Gestión Financiera - Finanzas para el crecimiento y acceso a financiamiento. Horario: 8:00 a. m. a 12:00 m.
  • Miércoles, 15 de julio de 2026: Gestión Financiera - Análisis de estados financieros aplicados. Horario: 8:00 a. m. a 10:00 a. m.
  • Viernes, 17 de julio de 2026: Gestión Financiera - Modelación de costos y punto de equilibrio. Horario: 8:00 a. m. a 10:00 a. m.
  • Miércoles, 22 de julio de 2026: Gestión Financiera - Proyección de flujo de caja. Horario: 8:00 a. m. a 10:00 a. m.
  • Viernes, 24 de julio de 2026: Gestión Financiera - Ruta para acceder a financiamiento. Horario: 8:00 a. m. a 10:00 a. m.
  • Miércoles, 15 de julio de 2026: Gestión Financiera - Fundamentos financieros para la toma de decisiones. Horario: 1:00 p. m. a 5:00 p. m.
  • Viernes, 17 de julio de 2026: Gestión Financiera - Estructuración de costos y precios. Horario: 1:00 p. m. a 5:00 p. m.
  • Miércoles, 22 de julio de 2026: Gestión Financiera - Gestión del flujo de caja y capital de trabajo. Horario: 1:00 p. m. a 5:00 p. m.
  • Viernes, 24 de julio de 2026: Gestión Financiera - Finanzas para el crecimiento y acceso a financiamiento. Horario: 1:00 p. m. a 5:00 p. m.