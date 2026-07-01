Durante este mes de julio se desarrollará en Bogotá una ruta gratuita de talleres virtuales sobre gestión financiera y financiamiento, dirigida a propietarios de negocios, emprendedores, microempresarios, pequeños y medianos empresarios. La iniciativa es impulsada por la Cámara de Comercio de Bogotá y fue divulgada por el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá.

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De acuerdo con la información publicada por el Distrito, la programación está orientada a fortalecer conocimientos relacionados con la administración financiera de las empresas. Entre los temas previstos se encuentran la interpretación de estados financieros y el análisis del balance general, herramientas que permiten conocer la situación económica de un negocio y respaldar la toma de decisiones.

La ruta también incluye contenidos sobre estructura de costos, cálculo del punto de equilibrio y definición de precios. Además, contempla módulos para elaborar proyecciones de flujo de caja, optimizar la liquidez y evaluar proyectos de inversión mediante indicadores financieros como la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Valor Presente Neto (VPN). Según la información oficial, estos contenidos buscan facilitar la preparación de las empresas para acceder a procesos de financiación.

La oportunidad se llevará a cabo del 1 al 24 de julio. Foto: Getty Images

Otro de los componentes del programa corresponde a las asesorías grupales. Durante estas sesiones, los participantes podrán revisar casos prácticos, identificar oportunidades de mejora en la gestión financiera de sus negocios y resolver inquietudes relacionadas con la administración de recursos.

La convocatoria está abierta para personas naturales y jurídicas que desarrollen actividades económicas en Bogotá, sin importar el tamaño de la empresa o el nivel de experiencia del emprendedor. Los talleres se realizarán de manera virtual y no tendrán ningún coste. La inscripción se debe hacer desde la página de la alcaldía, en cada una de las fechas disponibles, que son las siguientes: