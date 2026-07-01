TransMilenio puso en marcha una nueva estrategia para fortalecer la seguridad de los usuarios con la instalación de botones de alerta en sus estaciones.

La implementación comenzó en la estación Minuto de Dios, donde ya fueron habilitados tres dispositivos destinados a reportar de manera inmediata situaciones de riesgo, como hurtos o hechos de violencia.

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Botones de alerta en TransMilenio: cómo operará la nueva medida de seguridad

La entidad explicó que los dispositivos hacen parte de una estrategia orientada a fortalecer la seguridad y mejorar la convivencia dentro del sistema de transporte masivo.

El objetivo es ofrecer un mecanismo de reacción rápida frente a situaciones que puedan afectar la integridad de los pasajeros.

Aunque la empresa confirmó el inicio de la implementación, hasta el momento no ha informado cuántos botones serán instalados en total ni el cronograma para extender la medida a otras estaciones de la ciudad.

Tampoco se han revelado detalles sobre la inversión destinada al proyecto o las fases previstas para su expansión.

La instalación de estos dispositivos ocurre en medio de los esfuerzos de TransMilenio y del Distrito por fortalecer las condiciones de seguridad para millones de usuarios que utilizan diariamente el sistema de transporte.

En los últimos años, las autoridades han implementado diferentes estrategias, como el incremento de la presencia de gestores de convivencia, operativos conjuntos con la Policía Metropolitana de Bogotá, campañas de prevención y acciones de vigilancia en estaciones y portales.

Ahora, los botones de alerta se suman como una herramienta para agilizar la comunicación entre los usuarios y el personal encargado de atender las emergencias.

Juntos construimos entornos seguros y de mejor convivencia en TransMilenio 👥🤝🚏



🚨Activamos tres botones de alerta en la estación Minuto de Dios 🟪 para responder de inmediato ante hurtos y casos de violencias basadas en género.



🏫 Trabajamos de la mano con la comunidad… pic.twitter.com/NCxK5Nv5NM — TransMilenio (@TransMilenio) July 1, 2026

La estación Minuto de Dios fue elegida para iniciar esta implementación.

Este punto del sistema, inaugurado en el año 2000 como parte de la fase inicial de TransMilenio, atiende diariamente a usuarios de sectores residenciales, comerciales y educativos del noroccidente de Bogotá.

La información divulgada por TransMilenio indica que los botones están diseñados para ser utilizados cuando un usuario presencie o sea víctima de un hurto o de un caso de violencia dentro de la estación.

Por ahora, la empresa no ha detallado públicamente el protocolo de atención que seguirá cada activación. Esos aspectos aún no han sido informados de manera oficial.

Al ser activados, los dispositivos buscan facilitar una respuesta inmediata por parte del personal operativo del sistema.

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Con esta primera instalación, TransMilenio da inicio a una estrategia que busca fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo dentro del sistema.

La entidad indicó que continuará informando sobre el avance de la implementación en otras estaciones de la capital conforme se desarrollen las siguientes fases del proyecto.