¿Cuánto vale realmente tener un carro eléctrico en Colombia? 5 gastos que debe tener en el radar

En Colombia, cada vez más personas se animan a comprar un automóvil nuevo, puesto que, según la firma de análisis económico Valor Analitik, en el periodo consolidado anterior se vendieron 254.205 vehículos en el país, lo que representó un incremento del 26,5% en comparación con los datos de 2024.

¿Qué pasará con miles de baterías que cumplen su vida útil en los carros eléctricos que circulan en Medellín?

Se proyecta que para el cierre del año 2026, Bancolombia proyectó que las ventas totales en el territorio nacional podrían alcanzar las 285.000 unidades nuevas al finalizar este año. Los ciudadanos optarán por adquirir un automóvil con tecnologías de movilidad eléctrica o convencional.

Kia estrena su carro eléctrico más barato con 312 km de autonomía que busca competir con grandes marcas

La compra de un medio de transporte propio implica una planeación financiera que va más allá de la cuota inicial, comprometerse a unas cuotas o el pago de contado.

Independientemente de si el automóvil es eléctrico o de combustión, el propietario debe asumir costos fijos relacionados con la energía, los impuestos, las pólizas de seguro y el mantenimiento regular.

Impuestos y documentación obligatoria

El primer factor económico a considerar es el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), cuyo costo anual se determina según el cilindraje o la categoría técnica del automotor.

El combustible es un factor variable, dependiendo del consumo y andar de cada conductor. Foto: Enel Colombia - API

Para un vehículo de uso particular, este seguro se ubica en un rango que va desde los 300.000 hasta los 700.000 pesos colombianos. A este rubro se añade el impuesto vehicular anual, el cual es calculado por las secretarías de hacienda sobre la base del avalúo comercial vigente de cada automóvil.

Por otra parte, la revisión tecnomecánica constituye otra obligación legal, aunque cuenta con exenciones temporales para los modelos recientes.

Los compradores que adquieran vehículos particulares de los modelos 2026 o 2027 estarán exentos de este diagnóstico técnico durante sus primeros cinco años de rodamiento. En el caso de los vehículos destinados al servicio público, la exención se reduce a dos años, y el costo promedio del trámite oscila entre los 350.000 y los 515.000 pesos.

Consumo de energía y costos variables de operación

El gasto operativo mensual varía de acuerdo con el tipo de suministro que requiera el motor para su desplazamiento diario, ya sea energía eléctrica o combustible.

El valor del impuesto varía por modelo, cilindrada y si lo puede alcanzar a pagar con descuento. Foto: Getty Images/iStockphoto

Tomando como referencia las restricciones de movilidad como el pico y placa en Bogotá, un recorrido promedio de 30 kilómetros diarios durante 15 días genera un costo aproximado de 160.000 pesos. Los análisis de Valor Analitik indican que los tres gastos obligatorios principales suman un desembolso anual de entre 800.000 y más de dos millones de pesos.

Finalmente, los propietarios deben contemplar variables logísticas individuales que dependen directamente de los hábitos de conducción y las rutas utilizadas.

Los desembolsos destinados a estacionamientos públicos, peajes de carretera, lavado de carrocería y mantenimientos preventivos o mecánicos de emergencia cambian según el usuario. La adquisición de un automóvil nuevo o usado exige la consideración de estos factores financieros de operación que con frecuencia son omitidos durante el proceso de compra.