¿Qué pasará con miles de baterías que cumplen su vida útil en los carros eléctricos que circulan en Medellín?

El sector automotor en Colombia ha tenido un inmenso crecimiento durante el año 2026, sobre todo en el aspecto de unidades eléctricas, donde cada vez hay más ciudadanos que optan por estas opciones ante los carros tradicionales.

El truco definitivo que descubrieron para salvar las baterías de carros eléctricos

Incluso, aquellos vehículos livianos como patinetas y bicicletas también han comenzado a dejar una huella en Colombia. Tanto ha sido el cambio que varias de las principales ciudades de la nación comienzan a registrar estos tipos de transporte.

Dentro de los más destacados, se encuentra la ciudad de Medellín, la cual se encuentra en la 2.ª posición de vehículos eléctricos matriculados. Solamente superados por Bogotá.

Desde el año 2022, la capital del Departamento de Antioquia ha registrado a más de 12.000 unidades, de acuerdo a los boletines de la ANDI y Fenalco.

No obstante, frente a este sorprendente aumento en los carros eléctricos que transitan por la región, hay varias dudas que ciudadanos tienen en mente, entre ellas si el Valle de Aburrá tiene las capacidades necesarias para adecuar las baterías que son utilizadas en estos vehículos al momento en que estos pierden su vida útil.

El crecimiento de carros eléctricos en el Medellín supera las 12.000 unidades desde 2022. Foto: Getty Images

Aunque para algunas personas no puede ser una preocupación mayor, lo que sí es cierto es que los carros eléctricos utilizan como energía baterías recargables de ion de litio, las cuales pueden traer consecuencias graves si no son desechadas adecuadamente.

Si alguna de estas normas es dejada en un relleno sanitario o incluso no es quemada de la manera correspondiente, estas pueden liberar sustancias dañinas, generando incendios o contaminando zonas hídricas.

¿Qué es lo que establece la norma ante las baterías de vehículos eléctricos?

Según el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, ente regulador, se señala que en la Resolución 0851 de 2022 las baterías de litio están reguladas por medio de la categoría de “pilas y acumuladores”, lo que las separa de las pilas primarias y los acumuladores.

A través de esto, se pueden conocer las metas crecientes de recolección para estas baterías que son utilizadas en los vehículos eléctricos. La norma establece el porcentaje en 0,5% en 2024, pero que luego irá aumentando hasta llegar al 31% en 2035 y superar el 65% en 2044.

Eso sí, cabe aclarar que no todas las baterías de litio se encuentran bajo la reglamentación, ya que las entidades correspondientes tienen en cuenta varios aspectos, entre ellos el producto, la ficha técnica y la clasificación arancelaria.

Por medio de estas bases, se determina si la batería es gestionada como Residuo de Aparato Eléctrico y Electrónico (Raee) o como Residuo Peligroso (Respel).

Para que las baterías sean quemadas adecuadamente, los consumidores deben entregarlas a los canales autorizados, según las Empresas Públicas de Medellín.

En la capital de Antioquia, hay 8 empresas que se encargan de gestionar el tratamiento de Raee. Cada uno de ellos se encarga de separar los materiales, reciclar los plásticos, metales y demás componentes para luego darles un tratamiento especial a los residuos peligrosos que se presentan en las baterías.