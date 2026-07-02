Luka Modric dice adiós: Se despide una leyenda de los mundiales y hay conmoción

Cristiano Ronaldo sigue, Luka Modric dice adiós. Portugal remontó para quedar 2-1 en tiempo de descuento ante Croacia, en un choque de grandes emociones en Toronto. Así se decretó un nuevo clasificado a los octavos de final del Mundial 2026.

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Ahora, la Selección Portugal batallará por el pase a cuartos el lunes próximo en Dallas, Texas, contra la poderosa España de Lamine Yamal, que más temprano vapuleó 3-0 a Austria en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Luka Modric llora tras una durísima eliminación.

Modric dice adiós a los mundiales de fútbol

La eliminación en la Copa del Mundo 2026 supone la casi segura despedida de Luka Modric, el legendario capitán croata, de la máxima cita del fútbol mundial.

El mediocampista de 40 años de edad vivió un partido cargado de emociones, que culminó como empezó, con él abrazándose con su viejo amigo Cristiano Ronaldo. Los dos ganaron cuatro Champions League en seis temporadas con el Real Madrid.

Luka Modric se retira de los mundiales. Foto: NurPhoto via Getty Images

Cuando todo parecía consumado, el defensor Josko Gvardiol festejó una paridad efímera en el 90+13′ para el 2-2 y forzar el alargue, pero su tanto fue anulado luego de que el árbitro noruego Espen Eskas revisara la acción en el VAR y validara un fuera de lugar.

Luka Modric protestó enérgicamente la decisión al juez nórdico, quien se mantuvo firme y acabó el largo partido en el minuto 108. Con todo esto parecía que el croata ya consumaba sus últimos toques de pelota en una Copa del Mundo.

Modric, Cristiano Ronaldo y nuevo récord

La sola presencia en el césped canadiense de CR7 y Lukita permitió establecer un nuevo récord, el de los primeros dos jugadores mayores de 40 años en enfrentarse en un partido de la Copa del Mundo.

A diferencia de su amigo, CR7 no terminó el encuentro, pues fue sustituido en el 81, con gestos de aparente reproche por dejar el campo, para dar paso al mediocampista Rúben Neves.

Cristiano Ronaldo despidiendo a Luka Modric tras la victoria de Portugal sobre Croacia. Foto: AP

Ya con el 2-1 en la pizarra a favor de Portugal, Croacia despide a uno de sus jugadores más reconocidos de la historia, el mismo que guió a los balcánicos a la final de Rusia 2018, que perdió con Francia, y en Catar 2022, cuando quedaron en el tercer puesto.

Cuando Luka Modric y Cristiano Ronaldo deleitaban al mundo, juntos, en Real Madrid. Foto: Getty Images

Una absoluta leyenda que también catapultó uno de los tándems más recordados de los últimos años en Europa con el alemán Toni Kroos en el Real Madrid, misma dupla que ganó 6 Champions League.