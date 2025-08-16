Habitante de calle terminó muerto tras intentar robar cable de energía en Bogotá; fue hallado dentro de una caja de alto voltaje

En las últimas horas, fue hallado sin vida un presunto habitante de calle dentro de una caja de energía de alto voltaje, tras intentar robar un cable de electricidad en Bogotá.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, quienes fueron alertadas por la comunidad, los hechos se registraron en la intersección vial de la calle 17 con carrera 30 del centro de la ciudad.

Esta es una zona con alto flujo vehicular y peatonal donde, al mediodía del viernes 15 de agosto, cuando fue reportada la tragedia, había presencia de varios transeúntes.

Según los primeros reportes de las autoridades, el sujeto aparentemente habría ingresado a la mencionada estructura que está en el suelo con la única intención de robar el cableado.

Sin embargo, en medio de la mala manipulación de los cables, fue sorprendido por una fuerte descarga eléctrica que acabó con su vida de manera inmediata.

#BOGOTÁ. Al mediodía de este 15AGO, en la calle 17 con carrera 30, funcionarios de ENEL, reportaron el hallazgo de un cuerpo sin vida dentro de una caja de alto voltaje. Autoridades realizaron el levantamiento del cadáver y asumieron la respectiva investigación.



ÚNETE 👉… pic.twitter.com/QjlGjpFrsJ — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) August 15, 2025

Ante esta situación, los organismos de emergencia fueron alertados y realizaron la extracción de la víctima, evitando así un peligro mayor para los ciudadanos que transitaban por la zona.

Asimismo, al lugar de los hechos llegaron técnicos especializados en electricidad con el fin de reparar posibles daños en la red de energía ocasionados por el incidente.

Por el momento, las autoridades, que realizaron el levantamiento del cadáver, trasladaron el cuerpo a Medicina Legal para su identificación; sin embargo, todo apunta a que se trataría de una persona en situación de calle.

Este tipo de incidentes se ha vuelto frecuente entre los habitantes de calle, quienes, por vender de manera ilegal el cableado, arriesgan sus vidas sin medir lo peligroso que esto implica.