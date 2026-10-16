Corte Suprema le pide al gobierno de Abelardo De La Espriella que gestione la extradición del exmagistrado Leonidas Bustos

Desde hace más de una década, poco o nada se sabe sobre el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Leonidas Bustos, uno de los principales protagonistas en el escándalo del cartel de la toga que afectó de manera considerable la imagen y reputación de la Rama Judicial.

Este viernes 16 de octubre, la Sala de Casación Penal dejó en firme la condena de diez años de cárcel en contra del exmagistrado, quien ocupó una de las mayores distinciones dentro de ese alto tribunal, siendo dos veces consecutivas presidente de la Sala Penal.

En el fallo se determinó la participación de Bustos en el ofrecimiento de sobornos para desviar procesos contra aforados constitucionales.

De esta forma, habría movido sus influencias dentro de la Corte Suprema de Justicia para retrasar acusaciones, cancelar órdenes de captura y ponerle el freno a procesos penales.

En la ratificación de la sentencia, la corte exhortó al gobierno de Abelardo De La Espriella para que adelante mediante la Cancillería y la Embajada de Colombia en Canadá los trámites para lograr la extradición de Bustos a Colombia y que cumpla de esta forma en centro carcelario su condena.

“La sustracción de Leonidas Bustos Martínez a la acción de la justicia colombiana, además de comprometer la efectiva ejecución de la pena, deja en vilo la materialización de la respuesta institucional del Estado frente a un contexto de corrupción judicial que exige un reproche punitivo condigno con la gravedad de la conducta ejecutada por el procesado y el superlativo daño institucional y social causado”, precisa el fallo.

*En desarrollo…