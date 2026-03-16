El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) publicó un informe que detalla las alertas hidrológicas y meteomarinas vigentes en el mar Caribe y en el océano Pacífico, además de las alertas por alteraciones en las temperaturas.

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De acuerdo con la información del instituto, hay probabilidad de niveles altos en la parte baja del río Sinú y de crecientes súbitas en la cuenca baja del mismo río. Es decir, hay especial riesgo en los municipios de Cereté, Lorica, Montería, San Bernardo del Viento y San Pelayo (Córdoba).

Al tiempo, hay riesgo de crecientes en el río Sogamoso, donde hay que prestar atención en los municipios de Piedecuesta, Los Santos, Girón y Zapatoca, en cuanto al balance en el Caribe colombiano.

Para la región del Magdalena y el Cauca, “se recomienda especial atención en el corredor ribereño entre Puente La Paz y Bocas del Sogamoso —donde es la desembocadura del río Magdalena— por posibles incrementos en el nivel del río Sogamoso como consecuencia del tránsito de onda por descarga controlada del embalse de Topocoro“, según el Ideam.

Hay regiones del Chocó con alertas rojas de crecientes súbitas. Foto: AFP

“Persisten las áreas inundadas en los municipios de San Jacinto del Cauca, Caimito, San Benito Abad, Ayapel, Guaranda, San Marcos y Sucre, asociadas al ingreso de agua del río Cauca”, amplía el instituto en el informe.

Hay una alerta roja para el río Sinú. Esta alerta “advierte a los sistemas de prevención y atención de desastres sobre la amenaza que puede ocasionar un fenómeno con efectos adversos sobre la población, el cual requiere la atención inmediata por parte de la población y de los cuerpos de atención y socorro”, asegura el IDEAM.

La advertencia surge debido a que en la cuenca baja del río Sinú (la sección final del río, es decir, en Córdoba), hay niveles altos en esa región y probabilidad de crecientes súbitas.

Por su parte, en el Pacífico, hay alerta naranja, la cual “indica la presencia de un fenómeno. No implica amenaza inmediata y, como tanto, es catalogado como un mensaje para informarse y prepararse”, se lee en el informe del Ideam. La advertencia insta a la vigilancia constante.

Hay probabilidad de deslizamientos en varias regiones del país. Foto: Captura de pantalla X @InviasOficial

La alerta se emite en la cuenca del río Docampadó, en las del río Tamaná, del río Sipí y del río Cajón, además en la cuenca alta y media del río San Juan. Todos los anteriores se encuentran en el departamento del Chocó.

En los ríos se pronostican crecientes súbitas. El IDEAM alerta a las regiones de Bajo Baudó; Litoral de San Juan; Tadó, Istmina; San José del Palmar, Río Iró, Condoto, Novita y Medio San Juan, todos en el Chocó; y Mistrató y Pueblo Rico, en Risaralda.

En Magdalena y el Cauca, en la cuenca del río Guarinó, en La Miel, y entre ambos ríos hay alerta naranja por parte del IDEAM. También se advierte de posibles crecientes en la cuenca del río Nare, en la del río San Bartolo, del río Carare, del río Opón, del río Suárez y del río Fonce.

Los incendios podrían presentarse en el Magdalena y otras regiones. Foto: Getty Images

Al mismo tiempo, el IDEAM advierte sobre posibles deslizamientos de tierra en Alejandría, San Rafael y San Roque, en el departamento de Antioquia; en Samaná y en Victoria, en Caldas; y en Neiva, Rivera y Yaguará, en el departamento de Huila.

También hay alertas rojas en Bajo Baudó, Nóvita y el río Iró, en el Chocó; en Barbacoas, Ricaurte y en San Andrés de Tumaco, en Nariño.

Hay alerta roja por incendios en Valledupar, en el Cesar, en Distracción, El Molino, Fonseca, San Juan del Cesar, Urumita y en Villanueva, en La Guajira; y en Santa Marta, Magdalena.

También hay advertencias máximas en Gachetá y Soacha, en Cundinamarca. En Arauca, en el departamento del mismo nombre; en Orocué, San Luis de Palenque, Yopal, Casanare; y en Puerto Carreño, en Vichada.