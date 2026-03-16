Ideam alerta por posible fenómeno de El Niño: estas son las fechas en las que comenzarían a bajar las lluvias

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) y el Ministerio de Ambiente emitieron un comunicado este lunes, 16 de marzo, en el que advirtieron sobre el posible desarrollo del fenómeno de El Niño a partir de la segunda mitad de 2026.

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Según indicaron, análisis de centros internacionales de predicción climática precisaron que el sistema océano-atmósfera muestra una tendencia hacia la transición a condiciones de El Niño en los próximos meses.

En ese sentido, confirmaron que las proyecciones muestran una alta probabilidad de consolidación entre junio y agosto de 2026, incluso con la posibilidad de que esta situación persista hasta finales de año.

“Aunque aún no nos corresponde declarar oficialmente un fenómeno de El Niño, lo responsable es informar a la ciudadanía que ya contamos con evidencia científica que confirma un creciente calentamiento del océano Pacífico. Estas señales son una alerta temprana para el país, que nos permite anticiparnos, activar la preparación institucional y trabajar con las regiones para reducir riesgos y proteger a las comunidades“, dijo la ministra Irene Vélez Torres.

Imagen referencia del fenómeno de El Niño. Foto: Getty Images

Las entidades explicaron que el monitoreo de las temperaturas en el Pacífico evidencia un calentamiento progresivo en estos meses. En ese contexto, manifestaron que, según el promedio de los modelos climáticos, las anomalías de temperatura en la región Niño-3.4 podrían ubicarse alrededor de +1 °C hacia finales de 2026, lo que indicaría el desarrollo potencial de un fenómeno de El Niño.

Por lo mismo, entre el mes de abril y agosto se prevé una ligera reducción de las lluvias frente a los promedios históricos. Esto podría intensificarse a lo largo del segundo semestre, si es que finalmente se consolidan las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño.

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Ghisliane Echeverry Prieto, directora del Ideam, sostuvo que el monitoreo permanente del sistema climático permite anticipar posibles escenarios de este fenómeno y, con ello, fortalecer la preparación del país.

“Aunque en este momento estamos transitando hacia condiciones neutrales del fenómeno ENSO, los indicadores océano-atmósfera muestran un calentamiento sostenido en el Pacífico ecuatorial relacionado con la probabilidad de un fenómeno de El Niño, especialmente entre junio y agosto de este año“, dijo.

Imagen referencia del fenómeno de El Niño. Foto: Getty Images

“En el instituto mantenemos el monitoreo permanente de indicadores como la anomalía de temperatura y los vientos alisios. De ser necesario, estaremos emitiendo alertas tempranas para que las autoridades y los diferentes sectores activen medidas de preparación ante la posible disminución de lluvias en el Caribe y las regiones Andina y Pacífica“, agregó.