Parques que absorben la lluvia: la propuesta que busca convertir espacios verdes en “esponjas” urbanas

Ante el aumento de lluvias intensas, Medellín estudia la creación de parques inundables, una estrategia de infraestructura verde que permitiría retener temporalmente el agua y reducir el impacto de las inundaciones en diferentes sectores del Valle de Aburrá.

Así estará el clima en Medellín hoy lunes, 16 de marzo de 2026

Infraestructura verde para reducir el impacto de las inundaciones

Medellín analiza una estrategia urbana innovadora para enfrentar uno de sus problemas recurrentes: las inundaciones provocadas por lluvias intensas y el desbordamiento de quebradas.

La propuesta consiste en desarrollar parques inundables, espacios públicos diseñados para almacenar temporalmente el agua lluvia y reducir su impacto en barrios y vías de la ciudad.

La idea surge en medio de los desafíos que enfrenta la capital antioqueña por su geografía y por la creciente presión urbana sobre las cuencas.

Como ha señalado el diario El Colombiano, se buscan soluciones que trabajen con la naturaleza y no solo con obras rígidas de canalización.

En este contexto, los parques inundables funcionan como una especie de “esponja urbana”.

Durante lluvias intensas, estos espacios permiten que el agua se acumule temporalmente en zonas controladas, generalmente áreas verdes o depresiones del terreno, para luego liberarla gradualmente hacia los sistemas de drenaje o hacia los ríos.

Con ello se reduce la velocidad del flujo de agua y se evita que colapse la infraestructura pluvial.

Medellín explora alternativas para manejar el exceso de agua lluvia y e vitar inundaciones Foto: Foto: Instagram @siatamedellín

La propuesta ambiental que podría ayudar a Medellín a controlar inundaciones

Este enfoque forma parte de las llamadas soluciones basadas en la naturaleza, cada vez más utilizadas en ciudades que buscan adaptarse al cambio climático.

Estudios sobre infraestructura verde indican que ampliar áreas verdes y parques urbanos puede ser una alternativa más sostenible y económica frente a las tradicionales obras de concreto, ya que mejora la infiltración del agua y disminuye el riesgo de inundaciones.

Medellín ya ha explorado proyectos similares que combinan urbanismo y gestión ambiental.

Iniciativas como Parques del Río buscan integrar el río Medellín al tejido urbano mediante espacios públicos y corredores ecológicos que mejoren la relación entre la ciudad y sus fuentes hídricas., como se menciona e una artículo de Interlace Hub.

Los especialistas sostienen que este tipo de proyectos también puede traer beneficios adicionales: más zonas verdes, espacios de recreación para los ciudadanos y mayor resiliencia frente a fenómenos climáticos extremos.

La ciudad, ubicada en el Valle de Aburrá y atravesada por numerosas quebradas, enfrenta cada año emergencias por lluvias intensas que generan inundaciones, deslizamientos y afectaciones en la movilidad.

Ante este panorama, los parques inundables se perfilan como una alternativa que combina planificación urbana, restauración ambiental y prevención de riesgos.

La clave, advierten los expertos, será integrarlos a una estrategia más amplia de manejo de cuencas, recuperación de quebradas y expansión del espacio público verde para que Medellín pueda adaptarse a un clima cada vez más extremo.