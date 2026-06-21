Fico Gutiérrez y Andrés Julián Rendón felicitan a De La Espriella por su triunfo virtual: “En esta tierra no pega el comunismo”

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, utilizó sus redes sociales para felicitar a Abelardo De La Espriella por su triunfo virtual como presidente de Colombia para el periodo 2026-2030.

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El mandatario también se refirió al vicepresidente electo José Manuel Restrepo y aseguró que ambos son “dos personas preparadas y que aman profundamente” el país.

“Sé que ambos entienden la enorme responsabilidad que hoy tienen de gobernar para los colombianos que los eligieron y para los que no. Desde Medellín, toda nuestra disposición para trabajar juntos y sacar adelante los proyectos para la gente”, indicó el alcalde.

Gutiérrez recordó que De La Espriella obtuvo “un gran respaldo en Medellín y Antioquia, y José Manuel es un paisa más”. En la capital antioqueña, el representante de Defensores de la Patria sacó 819.095 votos con el 64,45 %.

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, aseguró que su departamento “resistió y Colombia se salvó”. Además, le deseó al presidente electo que cuente con sabiduría y acierto para conducir a los colombianos.

Rendón aprovechó para compartir cinco proyectos que son prioridad en Antioquia y el resto del país. El mandatario le pidió a De La Espriella que recupere la seguridad en el departamento y reactive las órdenes de captura contra integrantes de las Farc, Clan del Golfo y ELN.

“Garantizar la confiabilidad del sistema y adoptar decisiones que eviten riesgos de desabastecimiento. En Antioquia está Hidroituango, de propiedad mayoritariamente de la Gobernación de Antioquia, que representa el 12 % de la oferta de energía de Colombia”, agregó Rendón.

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El gobernador pidió que exista mayor autonomía fiscal regional y un modelo que impulse el desarrollo de cada departamento. Por último, aseguró que “Antioquia está lista para trabajar de manera coordinada con el Gobierno Nacional”.