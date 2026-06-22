Los conductores que utilizan el Túnel de Oriente para desplazarse entre Medellín, Rionegro y el Aeropuerto Internacional José María Córdova deberán ajustar sus recorridos durante esta semana debido a los cierres nocturnos programados en esta importante vía de Antioquia.

La medida fue anunciada por la Concesión Túnel Aburrá Oriente para adelantar labores de mantenimiento preventivo en la infraestructura.

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Las restricciones serán entre las 10:00 p. m. y las 4:00 a. m.

El cierre total del túnel se realizará durante seis horas continuas en ambas calzadas, entre las 10:00 de la noche y las 4:00 de la mañana, los días lunes 21, martes 22, miércoles 23 y jueves 24 de abril.

La programación busca reducir el impacto en la movilidad durante los horarios de mayor circulación entre el Valle de Aburrá y el Valle de San Nicolás.

La Concesión Túnel Aburrá Oriente explicó que las intervenciones hacen parte del mantenimiento periódico de la conexión vial y están enfocadas en conservar las condiciones adecuadas de operación y seguridad para los usuarios.

Durante las jornadas se realizarán trabajos en sistemas esenciales para el funcionamiento del túnel, como iluminación, comunicación y ventilación. También se contempla el mantenimiento del pavimento rígido en el Túnel Santa Elena, una intervención que busca mejorar las condiciones de adherencia y seguridad de la superficie de tránsito.

El Túnel de Oriente tendrá restricciones temporales durante la noche mientras avanzan las labores de mantenimiento en esta conexión vial entre Medellín y el Oriente antioqueño. Foto: Foto: X @lafm

Estas son las rutas alternas durante el cierre

Mientras permanezca suspendido el paso por el túnel en horario nocturno, los conductores podrán utilizar corredores alternos para llegar al Oriente antioqueño y al aeropuerto.

Entre las opciones están la doble calzada Las Palmas y la Variante Palmas, que permiten mantener la conexión entre Medellín y esta zona del departamento.

En anteriores jornadas de mantenimiento de esta infraestructura también se han contemplado otras vías, como la de Santa Elena, la autopista Medellín-Bogotá y la Loma del Escobero, dependiendo del destino final de los usuarios.

La recomendación para quienes tienen vuelos programados durante la madrugada es salir con mayor anticipación y tener en cuenta que los recorridos por las rutas alternas pueden tomar más tiempo que el trayecto habitual por el Túnel de Oriente.

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La concesión indicó, además, que durante los cierres habrá acompañamiento operativo con equipos de atención vial para responder ante eventuales situaciones en la zona.

Los usuarios pueden consultar los canales oficiales de la Concesión Túnel Aburrá Oriente para conocer las novedades sobre la operación del corredor y posibles cambios en la programación de los cierres.