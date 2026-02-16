¿Qué pasa con las motocicletas en el Túnel de Oriente? Tarifas vigentes para 2026, horarios y restricciones

El Túnel de Oriente es una de las obras de infraestructura vial más importantes de Antioquia, que ha facilitado la movilidad en esa zona del país y dinamizado la conexión entre el Valle de Aburrá y el oriente antioqueño, con una disminución importante en los tiempos de desplazamiento, algo clave para el sector turismo y para los transportadores.

Medellin Antioquia tunel de oriente fotos Diego Zuluaga Foto: Diego Zuluaga

El proyecto cuenta con 100 % de doble calzada y además de todo el ecosistema vial, también adelanta diferentes obras ambientales y sociales que lo convierten en un proyecto con un alcance más allá de lo que tiene que ver con la movilidad.

¿Cuáles son las tarifas que aplican para transitar por el Túnel de oriente?

La administración del Túnel de Oriente fijó las tarifas para 2026 según los incrementos y montos autorizados por la ley para este año.

Cabe señalar que opera durante todo el día, los 7 días de la semana, con las debidas excepciones que fije la administración del túnel, que podrá indicar horarios especiales para realizar maniobras de mantenimiento y reparación.

Trifas

Categoría 1: $ 26.300.

Categoría 2: $ 32.900.

Categoría 3: $ 58.600.

Categoría 4: $ 65.300.

Categoría 5: $ 72.500.

Categoría 6: $ 87.100

Eje adicional: $ 33.200.

Qué restricciones hay para transitar por el Túnel de Oriente

Vehículos que transporten carga extra dimensionada y/o extrapesada, materiales explosivos, disolventes, combustibles, aceites, grasas, pinturas, llantas, arena, escombros.

Vehículos con capacidad mayor de 3,4 Toneladas.

Vehículos catalogados como camión de dos ejes- camión sencillo (artículo 4 de la resolución 4100 de 2004 Mintransporte).

Vehículos de tracción animal.

Buses abiertos, chiva o bus escalera.

Vehículos en labores de aprendizaje.

Peatones.

Bicicletas.

Motocicletas, triciclos, motociclos y similares.

Otras restricciones:

El Adelantamiento de vehículos dentro de los túneles está prohibido al igual que en las vías a cielo abierto donde exista la restricción, los usuarios de la infraestructura vial deberán cumplir con la señal horizontal de línea amarilla continua que indica el eje central de la vía y en ningún sentido se puede adelantar. El operador del túnel mediante el sistema de circuito cerrado de televisión registrará e informará a la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional cualquier trasgresión a la regulación del tráfico en los portales Seminario Sur, Seminario Norte, Santa Elena Occidental y Santa Elena Oriental.

La Gobernación de Antioquia puso en marcha el puente que conecta de manera directa la conexión vial Túnel de Oriente con el aeropuerto Internacional José María Córdova. Foto: Gobernación de Antioquia