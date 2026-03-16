MEDELLÍN

Así estará el clima en Medellín hoy lunes, 16 de marzo de 2026

El Ideam entregó el resumen de pronósticos y alertas hidrometeorológicas diarias.

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Redacción Nación
16 de marzo de 2026, 6:22 a. m.
Panorámica del centro de Medellín, sector La Alpujarra.
Panorámica del centro de Medellín, sector La Alpujarra. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) reportó que para este lunes, 16 de marzo, se prevé en Medellín cielo entre parcial y mayormente nublado con probables lluvias entre ligeras a moderadas durante toda la jornada, siendo las más intensas en la tarde y noche.

En cuanto a su temperatura máxima en Medellín, el Ideam informó que será máximo de 27 °C.

En lo que respecta al clima en todo el territorio colombiano para este lunes 16 de marzo, el Ideam informó que se espera un descenso de las lluvias en todo el país, comparado con los días anteriores.

El Ideam entregó el pronóstico del clima para las próximas horas

No obstante, desde esa entidad se advirtió que se esperan acumulados de precipitación de lluvias concentrados en el centro de la región Andina, la Pacífica y suroriente de la Amazonia.

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“Las lluvias entre moderadas a fuertes, incluso acompañadas de actividad eléctrica, se prevén en el oriente del Amazonas, Guaviare, Caquetá, centro de Nariño, norte del Tolima, Caldas, Cauca, centro y suroriente de Antioquia, Santander, norte de Boyacá y noroccidente de Cundinamarca”, agregó el Ideam.

También se advirtió que hay una probabilidad de lluvias de ligeras a moderadas en sectores de los departamentos ya nombrados anteriormente, junto con Chocó, Huila, Vaupés, Putumayo, sur de Bolívar, Norte de Santander, Vichada y Guainía.

Así mismo se estima tiempo seco en Casanare, Arauca, La Guajira, Magdalena, norte de Bolívar, Sucre, Atlántico, norte de Córdoba y sectores del Meta. Para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina prevalecerán las condiciones secas y cielo despejado”, se señaló en el informe del Ideam.

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Así estará el clima en otras ciudades del país, según el Ideam:

  • Bogotá: En la mañana se estiman lloviznas y lluvias ligeras en zonas del norte, oriente y centro de la ciudad. En horas de la tarde, son esperadas lluvias ligeras y en algunos casos moderadas en amplios sectores de Bogotá, las más fuertes sobre el norte y occidente de la ciudad, en zonas de las localidades de Usaquén, Suba, Fontibón y Engativá. Durante la noche son previstas condiciones secas con nubosidad variable.
  • Barranquilla: A lo largo de la jornada se prevé tiempo seco con cielo entre despejado y ligeramente cubierto.
  • Cartagena: Durante la jornada se prevé predominio de tiempo seco con cielo entre despejado y parcialmente nublado.
  • Tunja: Se prevé cielo entre ligera y parcialmente nublado con probables lluvias ligeras a moderadas en las jornadas de la tarde y noche.
  • Bucaramanga: Se prevé cielo parcialmente nublado con probables lluvias entre ligeras y moderadas hacia el final de la tarde y en la noche.
  • Cali: Se prevé cielo parcialmente nublado con probables lluvias entre ligeras a moderadas durante la tarde.